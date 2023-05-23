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陸前4月發電裝機容量 同比增9.7%

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國國家能源局19日在官網發佈1-4月份全國電力工業統計數據：截至4月底，大陸全國累計發電裝機容量約26.5億千瓦，同比增長9.7%。

中新社報導，數據顯示，截至4月底止，全國累計發電裝機容量約26.5億千瓦。其中，風電裝機容量約3.8億千瓦，同比增長12.2%；太陽能發電約4.4億千瓦，同比增長36.6%。

1-4月份，全國發電設備累計平均利用1145小時，比上年同期減少31小時。其中，水電738小時，比上年同期減少167小時；太陽能發電415小時，比上年同期減少17小時；風電866小時，比上年同期增加87小時；核電2472小時，比上年同期增加25小時；火電1424小時，比上年同期增加7小時。 　　

1-4月份，全國主要發電企業電源工程完成投資1802億元（人民幣，下同），同比增長53.6%。

其中，太陽能發電743億元，同比增長156.3%；核電212億元，同比增長52.4%。電網工程完成投資984億元，同比增長10.3%。

太陽能發電 核電 水電

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