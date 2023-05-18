OPPO終止研發晶片 中國業界掀起搶人才大戰

中國手機大廠OPPO在12日驟然關閉旗下IC設計公司哲庫科技後，哲庫大門外立刻湧現許多半導體與獵人頭公司人員，剛失業打包出門的哲庫工程師，馬上迎來琳瑯滿目的工作機會。

陸媒21世紀經濟報導，哲庫12日上午剛傳出解散消息，下午就有多名晶片公司委派獵人頭人員在哲庫門口招聘。

報導形容：「他們猶如聞到血腥味的鯊魚，不到24小時便將3000餘名工程師瓜分乾淨」。

儘管OPPO終止研發晶片，凸顯中國在美國科技圍堵下「造芯」難。但官方砸重金大力扶植下，雖然每年倒閉數以千家，但截至3月，中國半導體相關企業多達19.43萬家，2022年新成立就將近6萬家，年增20.42%。這些企業多半不缺錢，而是缺人才。

哲庫解散消息一出，從事晶片獵人頭業務的探索科技，迅速成立相關對接群，推薦哲庫員工入職。「哲庫的人才都很優秀，其中部分工程師尤其搶手，所以消息一出，獵頭和其他晶片設計公司都紛紛下場撈人，我們自然也不會置身事外」，相關負責人稱。

據陸媒深網報導，剛剛過去的週末，上海晶片圈的HR（人資）和獵人頭業者基本沒休息。作為中國第5大IC設計公司，哲庫被解散的3000員工成為爭搶的對象。

策德晶片團隊負責人熊芳芳15日下午也趕到哲庫上海辦公大樓。「由於大樓封閉，保安以影響其他公司為由，禁止我們入內，我們只能在門口蹲守候選人。大廈裡陸陸續續有人拿著著行李走出來」。熊芳芳趕到現場，就聽說華為海思、小米等公司HR部門負責人都在現場招聘。

數據顯示，哲庫團隊知名大學碩博士占比80%，10年以上經驗工程師占比40%。因為高於同行的薪資水準，哲庫還一度吸引了來自高通、紫光展銳、華為海思等晶片設計龍頭的資深人才。

BOSS直聘最新訊息顯示，哲庫科技員工的起薪基本在每月人民幣2.5萬元（約新台幣11萬元）以上，多個職務的月薪在4至6萬元 。

據統計，最近幾天，兆易創新、國科微、新思、華為、愛芯元智、上海紅西瓜半導體、昆侖芯、超睿、燦芯半導體、天數、南芯、銳成芯微、憶聯晶片等大批晶片廠的HR紛紛組建了哲庫直聘群。

各大廠商的HR會在群裡釋放公司職位資訊和簡歷投遞郵箱，以便群裡的哲庫員工按需求投遞。

據報導，全球無人機龍頭大疆創新科技也在積極搶人，還專門建立微信群，優先考慮哲庫被解散的人才。大疆招聘的重點在用於影像處理的ISP晶片領域。哲庫晶片團隊在3年內便研發出圖像NPU晶片馬里亞納 MariSilicon X，相關研發經驗與大疆的需求也較為契合。

報導指出，哲庫之前，半導體業已經經歷了多輪裁員及搶人大戰。今年以來，Arm中國、美光科技、英特爾、高通等半導體大廠都在裁員。

報導提到，一顆晶片從IC設計到材料、設備、製造、封裝、測試、驗證，涉及產業鏈上下游數十個重要環節。在這次由哲庫引發的人才變動中，一方面是為應對行業放緩而不斷裁員的晶片設計等上游公司，一方面是晶圓廠擴產線而造成的「人才荒」。

國際半導體產業協會（SEMI）去年7月統計顯示，中國在晶圓廠建廠速度全球第一，預計至2024年底，將建立31座大型晶圓廠，且全部鎖定成熟製程。

英特爾高管凱勒赫（Ann Kelleher）曾表示，一座晶圓廠需要上千名熟練的工程師來操作設備、進行生產。另外，發展新型材料與生產技術、進一步推進半導體性能，也都離不開高階工程技術人員。

2022年第4季中國招聘大於求職「最缺工」的100個職業排行顯示，半導體晶片製造工排到第49名。獵人頭公司透露，除了晶圓廠工程師，類比設計、數位設計、晶片驗證等職位還是缺人。

報導引述中國專家稱，國產晶片的未來仍具有巨大潛力，哲庫晶片的研發團隊依舊會成為各大晶片公司追逐的對象，他們積累下的大量技術和經驗都是寶貴的財富。