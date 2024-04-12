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陸版乞丐超人？大陸青年吹起「窮鬼套餐」風潮

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
從大陸麥當勞推出的「1+1隨心配套餐」開始，各式優惠餐飲組合逐漸成為備受年輕人討論的「窮鬼套餐」。（美聯社）
從大陸麥當勞推出的「1+1隨心配套餐」開始，各式優惠餐飲組合逐漸成為備受年輕人討論的「窮鬼套餐」。（美聯社）

據湖南瀟湘晨報報導，「窮鬼套餐」近一年席捲年輕族群，飲食品牌紛紛投入優惠套餐組合的戰場。報導指出，重點不在於年輕人的消費能力是否降低，而是他們比起過往更注重消費的必要性。

窮鬼套餐一詞最初來源於大陸麥當勞推出的優惠組合「1+1隨心配套餐」，通常是一份主食加上一份飲品或甜品，目前定價為人民幣13.9元（折合約新台幣62元），實惠價格備受年輕人喜愛，被網友調侃為「窮鬼套餐」。

隨後其他速食餐廳品牌祭出相關優惠，網路上流傳網友的「窮鬼攻略」，「週一麥當勞蹭免費麥樂雞，週二去塔斯汀（肯德基）享受買一送一，週三在達美樂體驗七折優惠，週四感受肯德基的瘋狂星期四，週五漢堡王有半價工作餐，週末再去華萊士，下周從頭再來。」

隨後早餐、午餐和下午茶等飲食領域紛紛投入此波促銷戰場，推出遠低於門市平均價格的優惠套餐，被形容大陸餐飲界颳起「拼多多風」。

瀟湘晨報指出，窮鬼套餐未必代表年輕人沒有消費的本錢，而是不願意為了非必要的事物買單，價格並非唯一重點，更重要的是滿足購物時物超所值的心情。而窮鬼套餐以低廉價格和相對豐富的選擇，滿足消費者在預算有限的情況下追求實惠的需求。

管理顧問林岳向瀟湘晨報記者表示，從商業策略的角度來看，窮鬼套餐就是通過低價獲取流量，其利潤取決於銷售量，「低價策略只能是一種短期策略，目的是形成品牌黏性，拉動其他高利潤消費。」

報導引述盤古智庫研究員江瀚分析，如果品牌無法持續創新滿足消費者的新需求，低價套餐的吸引力可能會逐漸減弱，「當越來越多品牌推出類似低價套餐，品牌需要在保持低價的同時，提升產品質量和服務水平，以贏得消費者忠誠度。」

品牌 套餐 消費者

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