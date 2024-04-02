夜半妖風做怪？大陸一社區3人睡夢中遭捲下樓摔死

據新京報報導，3月31日凌晨，江西省南昌市突然出現大風雷電和強降雨天氣，當地一處社區傳出有三位民眾在睡夢中被大風吹下樓身亡。

據稱，三人分別住在該社區某棟樓的20樓和11樓，其中兩人是祖孫，為60多歲的奶奶和11歲的孫子一起在房間睡覺，當日凌晨2、3點，被大風連人帶窗戶、床墊一起捲出去。另一人為住在11樓的60歲老人，也被狂風捲下樓不幸遇難。

揚子晚報引述事發小區沿街店鋪人員說法稱，「不單單是玻璃破了，或者玻璃門被吹走了，嵌在牆體裡的不銹鋼架子也被吹走了。」

揚子晚報指出，類似南昌這種強對流天氣吹走窗戶的事件，中國大陸今年已經發生了不止一起，3月29日21時左右惠州也發生強風將窗戶吹走的事件。

這起事件引發大陸民眾高度關注，不少媒體指事發原因指向該住宅的建設品質問題。

新民周刊指出，此次「風吹墜樓事件」發生在南昌市南昌縣的「偉夢清水灣小區」，該小區的開發商為南昌豪佳實業有限公司，創辦李夢平（又名李夢萍）曾因行賄罪遭法院判決有期徒刑1年6個月。出獄後又於2023年6月再度因行賄罪被判處有期徒刑10年2個月，並處罰金人民幣100萬元。

都市快報則引述建築專業人士看法指出，除了天氣惡劣外，可能還有兩個原因。首先，門窗材料可能不合格。大陸官方對鋁合金窗戶規定的標準壁厚不得小於1.4毫米，但現在許多地方將窗戶壁厚做到只有1.1毫米或1.2毫米。

壁厚如果達不到要求，鋁合金材料就薄了，窗戶抗風壓的強度不夠，大風來時即容易破裂和脫落。

其次，安裝可能也有問題。如窗戶每條邊上打的固定點，如從最角落的地方算起，10到15厘米處需要打第一顆螺絲，中間每顆螺絲的間距不能超過40公分。但很多建築工人圖省事，只在每條邊打兩顆螺絲。

根據「狹管效應」，一旦遇到強對流天氣，室外的風壓比室內的高，若窗戶的固定點不夠，便容易造成脫落。

另，強對流天氣時出現玻璃整塊脫落或部分碎裂情況，則與玻璃厚薄有關。玻璃如果太薄強度不夠，也容易發生整體碎裂。