兩岸微流行／杭州亞運 綠電供應全部場館

第十九屆亞洲運動會正在杭州舉行，繼北京冬奧會、成都世大運後，大陸持續在杭州亞運推動「綠色辦賽」理念，包括大量改建、臨建場館，奉行節能減碳和生態結合等，更透過「綠電交易」，將新疆、青海的太陽能發電及內蒙古的風電，經特高壓電網輸送到浙江，使杭州亞運成為史上首次實現全部場館綠電供應的亞運。

杭州亞組委環境保障部副部長孟祥勝表示，大規模使用綠色能源是杭州亞運「綠色辦賽」重要措施，透過綠電交易輸送來的新疆、青海太陽能發電、內蒙古風電總成交電量達六點二一億度；主火炬使用的甲醇燃料是利用焦爐氣中的氫氣與從工業廢氣中捕集的二氧化碳合成而來，也是亞運會史上首次使用甲醇燃料。

場館方面，杭州亞組委場館建設部長邱佩璜說，在綠色設計的引領下，亞運場館充分利用清潔能源及可再生資源，最大程度推動節能減碳。

杭州亞運五十六個場館中，新建的僅十二個，其餘均為改建或臨建，有卅一個訓練場館屬於改建，選址也著重綠色生態的有機結合，例如紹興的攀岩中心來自廢棄礦山；寧波亞帆中心把爆破產生的大量土方、石子，都用於就地的海域防洪堤建設；富陽水上運動中心則設屋頂雨水收集系統，日均節水一千公噸；杭州奧體中心體育館和游泳池、臨安體育文化會展中心體育館應用導光管無電照明系統，照明節能達百分之卅。

杭州亞運場館建造使用了BIM（建築資訊模型）技術，從設計源頭到施工過程，都減少使用材料，降低能耗，盡可能節能。