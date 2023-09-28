快訊

「平價烤肉vs.奢華烤肉」熱量曝光 營養師曝2種NG肉品

10年一遇！今年中秋節賞最圓「滿月」時間曝光 錯過得等到2037年

數位原生世代揭密／社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最火「十一黃金周」？ 陸各地預測旅客接待量將創新高

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸今年中秋十一假期長達8天，民眾出行需求火熱，大陸多地地方政府預測，假期間旅客接待量將創下歷史新高。圖為虹橋火車站候車廳。（取自澎湃新聞）
大陸今年中秋十一假期長達8天，民眾出行需求火熱，大陸多地地方政府預測，假期間旅客接待量將創下歷史新高。圖為虹橋火車站候車廳。（取自澎湃新聞）

大陸疫後首個「十一」長假將至，剛好恰逢中秋節，自9月29日起至10月6日共有八天連假，大陸多地預測，遊客接待量將創下歷史新高，其中，北京預計全市接待遊客1,283萬人次，成都則預計接待大陸國內旅客將超過2,500萬人次。

澎湃新聞報導，26日，北京市政府新聞辦公室指出，據線上平台預定預測數據，中秋、「十一」連假，北京為熱度最高的國內旅遊目的地城市。預計全市接待遊客1,283萬人次，年增將達60.8%，較2019年同期成長21.9%。

北京新聞辦表示，該地景區接待總量將遠超過疫情前2019年整體水準，預計在10月1日至3日為景區接待遊客高峰期，每天將有超過320萬人次，而接待高峰日則為10月2日將達到340萬人次。

而同日，四川省成都市也提到，透過綜合線上產品預訂、交通客流等數據研判，預計今年中秋、「十一」連假期間，成都將接待大陸國內旅客將超過2,500萬人次，可創下過去大陸「十一黃金周」旅客人次的新高。

此外，遼寧省大連市此前曾預測，大連全市在連假期間將接待遊客約670萬人次，年比2022年同期增長約1.8倍，將恢復至2019年同期的約1.6倍。而該省錦州市文旅廣電局則指出，預估「中秋＋十一雙節」假期，錦州接待遊客量將接近300萬，年比增長280 %，將再創歷史新高。

另，據長江雲報導，湖北恩施州各個風景區、飯店的預定量明顯增加。從攜程、抖音等相關平台數據來看，可預估假期期間，湖北恩施預計接待遊客將超過400萬人次。恩施火車站工程師譚天潔表示，雙節期間車票預售達到10.68萬人，並每日將以2,000至3,000人上升，預計雙節期間到達15萬人以上，她認為，「這是一個空前火爆的假期」。

此前，大陸國家移民管理局27日預測，長假期間大陸全國口岸將迎來出入境客流高峰，日均出入境旅客將達158萬人次，較去年同期成長約3倍，是2019年同期的90%。它認為，預計出入境客流高峰將主要集中在節前9月28日、29日及節後10月5日、6日。大型國際空港岸出入境客流穩定增加，北京首都機場、上海浦東機場、廣州白雲機場日均通關人數預計分別達2.7萬、7萬、3.8萬人次。

上海浦東機場 北京 中秋節 黃金周 十一長假

延伸閱讀

兩岸觀光準備期滿仍卡關 王國材：對等開放非針對大陸

一路暢玩！中秋國慶連假玩樂園 優惠12歲以下享門票99元

中秋、國慶連假只差5天估湧出遊車潮 南市監控壅塞路段

免帶護照就可出入境！新加坡樟宜機場明年起推生物辨識驗證

相關新聞

最快只要55分鐘！陸首條時速350公里福廈跨海高鐵開通

現在在大陸從福州到廈門最快只要55分鐘，兩地距離更近了！28日上午，福廈高鐵的首趟列車G9801次從福州南站正式出發，這...

最火「十一黃金周」？ 陸各地預測旅客接待量將創新高

大陸疫後首個「十一」長假將至，剛好恰逢中秋節，自9月29日起至10月6日共有八天連假，大陸多地預測，遊客接待量將創下歷史...

七彩雲南相約台灣主題日 昆明舉辦

9月26日，在中秋佳節即將到來之際，由雲南省台辦、台盟雲南省委、雲南省台聯聯合主辦的第5屆「七彩雲南·相約台灣」主題日暨...

雲南大理／蒼山洱海名景 光彩奪目

蒼山洱海，位於歷史名城雲南大理白族自治州境內。蒼山為大理四大名景「風花雪月」之首，因山頂終年積雪「炎天赤日雪不融」，故稱...

雲南大理／雙廊古鎮 蒼洱風光第一鎮

「大理風光在蒼洱，蒼洱風光在雙廊。」雙廊古鎮位於蒼洱景區黃金地段，迎碧波洱海，遠眺雄偉蒼山十九峰，南接蓬萊仙島小普陀島，...

雲南大理／崇聖寺三塔 大理標誌象徵

始建於唐南詔時期的崇聖寺三塔，背倚蒼山，面朝洱海，是蒼山洱海勝景之一，由主塔千尋塔與南北兩小塔組成，以悠久歷史、豐富文化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦