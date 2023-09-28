最火「十一黃金周」？ 陸各地預測旅客接待量將創新高

大陸疫後首個「十一」長假將至，剛好恰逢中秋節，自9月29日起至10月6日共有八天連假，大陸多地預測，遊客接待量將創下歷史新高，其中，北京預計全市接待遊客1,283萬人次，成都則預計接待大陸國內旅客將超過2,500萬人次。

澎湃新聞報導，26日，北京市政府新聞辦公室指出，據線上平台預定預測數據，中秋、「十一」連假，北京為熱度最高的國內旅遊目的地城市。預計全市接待遊客1,283萬人次，年增將達60.8%，較2019年同期成長21.9%。

北京新聞辦表示，該地景區接待總量將遠超過疫情前2019年整體水準，預計在10月1日至3日為景區接待遊客高峰期，每天將有超過320萬人次，而接待高峰日則為10月2日將達到340萬人次。

而同日，四川省成都市也提到，透過綜合線上產品預訂、交通客流等數據研判，預計今年中秋、「十一」連假期間，成都將接待大陸國內旅客將超過2,500萬人次，可創下過去大陸「十一黃金周」旅客人次的新高。

此外，遼寧省大連市此前曾預測，大連全市在連假期間將接待遊客約670萬人次，年比2022年同期增長約1.8倍，將恢復至2019年同期的約1.6倍。而該省錦州市文旅廣電局則指出，預估「中秋＋十一雙節」假期，錦州接待遊客量將接近300萬，年比增長280 %，將再創歷史新高。

另，據長江雲報導，湖北恩施州各個風景區、飯店的預定量明顯增加。從攜程、抖音等相關平台數據來看，可預估假期期間，湖北恩施預計接待遊客將超過400萬人次。恩施火車站工程師譚天潔表示，雙節期間車票預售達到10.68萬人，並每日將以2,000至3,000人上升，預計雙節期間到達15萬人以上，她認為，「這是一個空前火爆的假期」。

此前，大陸國家移民管理局27日預測，長假期間大陸全國口岸將迎來出入境客流高峰，日均出入境旅客將達158萬人次，較去年同期成長約3倍，是2019年同期的90%。它認為，預計出入境客流高峰將主要集中在節前9月28日、29日及節後10月5日、6日。大型國際空港岸出入境客流穩定增加，北京首都機場、上海浦東機場、廣州白雲機場日均通關人數預計分別達2.7萬、7萬、3.8萬人次。