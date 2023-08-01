驚人的杜蘇芮 造成福建266萬人受災又為北京帶來洪澇

未直接侵襲台灣的杜蘇芮颱風，登陸福建後不僅造成福建266.69萬人受災，3,357間房屋倒塌和嚴重損壞，一般損壞房屋近1.5萬間，杜蘇芮殘餘環流北上後還為大陸華北地區帶來驚人降雨，並在昨日下午陸續傳出災情。大陸國家防汛抗旱總指揮部辦公室警告，洪澇災害可能還會進一步加劇。

大陸央視新聞指出，受颱風杜蘇芮影響，從7月29日開始，京津冀等地持續遭遇強降雨襲擊，三天內連發七次暴雨紅色預警，降雨時間持續70小時。部分區域最大累計降雨量接近1,000毫米，最大小時降雨量超過100毫米。

北京市氣象局最新預報指出，北京降雨目前已趨於減弱，但預計8月1日8時至2日8時，北京大部地區仍有中雨，局部地區有暴雨；伴有小時雨強超過50毫米的短時強降雨，山區及淺山區出現強降水誘發的中小河流洪水、山洪、地質災害等次生災害風險仍較大，城市低窪地區容易出現積水。

據新京報報導，受持續強降雨影響，北京門頭溝、房山7月31日出現坍方和小規模山洪等突發情況，並於門頭溝一處河道中發現2人遺體。

北京市防汛辦表示，截至7月31日20時，全市共轉移受威脅群眾5萬2,384人；107條山區道路封閉，301處山洪溝道關閉。31日晚，大陸國家防汛抗旱總指揮部發布通知，鑑於大清河水位持續上漲，決定自8月1日凌晨2時起啟用東淀蓄滯洪區。

香港文匯網指出，東淀蓄滯洪區位於河北省與天津市交界處大清河南北兩岸，主要涉及河北省和天津市靜海區、西青區兩區，總面積379平方公里。

1日上午，陸續還有災情傳出，包括北京豐台區小清河橋橋體於31日坍塌，造成停在橋上的五輛汽車落水，初步判斷應無人落水，但實際情況仍需進一步核實。