揭中國AI詐騙產業鏈 換臉影片僅「雞腿便當價」就搞定

近期AI詐騙在中國大陸猖獗，日前一福州科技公司法人代表，接到詐騙集團用「AI換臉」偽裝成好友的視訊電話，十分鐘內被騙走人民幣430萬元，引發熱議。值得注意的是，據陸媒報導，AI詐騙可能已形成產業鏈，專門業者透露，提供一張背景乾淨的正面照，很快就能做出「露臉且說話」的影片，一分鐘時長要價人民幣30元左右（約新台幣130元），成本並不高。

據中新經緯報導，七七（化名）專門在網路上接單，幫人用AI生成影片。他說，「只需提供一張背景乾淨的正面照，我就能生成視頻（影片），不僅眼睛、嘴巴都會動，還能時不時動動頭，非常自然。」

七七自述，因為工作熟練，通常一個晚上就能完工，如果提供文字，能讓影片人物口型對上，配合度很高，可以連續播放一分鐘。

另一名同類型業者進一步表示，若客戶提供某人一段10分鐘到30分鐘的聲音素材，沒有雜音，就能用兩天左右的時間生成專屬模型，後續輸入任何文字都能發出這個人的聲音，屬於一勞永逸，不僅能讀文也能唱歌，「一般來說，提供的素材時間越長，最終相似度越高。」

七七說，製造一套「露臉且說話」的影片成本並不高，用照片生成一分鐘時長影片僅需約人民幣30元左右，若時間更短、畫質要求不高，價格可以再降，「幾塊錢一段都可以。」

日前，內蒙包頭市公安局官方帳號「平安包頭」發布一起電信詐騙案，福州某科技公司法人代表郭先生的好友突然用微信視訊聯繫，短暫聊天後，基於視訊的信任，郭先生10分鐘內被騙走人民幣430萬元，最後發現騙子竟是透過AI換臉技術，佯裝成好友誘使他上當。雖報警後，成功攔截人民幣336.84萬元的被騙資金，但大陸警方目前仍正對人民幣93.16萬元剩餘款項的流出訊息，進行持續追查中。

事件曝光後，「AI 詐騙正在全國爆發」的話題登上大陸社交平台熱搜，引發陸網熱議。大陸電信分析師付亮認為，有一點可以肯定，郭先生好友的社交帳號被盜了，不法分子可能從社交媒體獲取其個人訊息，也可能以騷擾電話的方式和他聯繫過，獲取聲音素材，再用虛擬攝影鏡頭、插入軟體等播放AI換臉影片對郭先生實施詐騙。

北京、湖北等大陸多地公安機關近期均因此發布了提醒訊息，例如湖北網警巡查執法官方帳號發文指出，AI技術正改變詐騙，新騙局來臨下，一些詐騙行為的成功率接近100%。

文章稱，AI詐騙有幾種方式，包括聲音合成、AI換臉，騙子透過騷擾電話錄音取得某人聲音，從而偽造聲音進行詐騙，甚至在視訊通話中利用AI換臉，騙取信任。騙子還會透過AI技術篩選受騙人群，鎖定特定對象，提醒民眾要提高防範意識，轉帳前要透過多種渠道核驗對方身分。