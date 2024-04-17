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美中第四次經濟金融工作小組 中方就美經貿限制表達關切

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
美國財政部長葉倫（中）會後接見了經濟、金融工作組的中方代表團。圖為葉倫與大陸財政部副部長廖岷（右）、人行副行長宣昌能（左）合影。大陸財政部網站
美國財政部長葉倫（中）會後接見了經濟、金融工作組的中方代表團。圖為葉倫與大陸財政部副部長廖岷（右）、人行副行長宣昌能（左）合影。大陸財政部網站

綜合大陸財政部與中國人民銀行兩網站發布內容，4月16日，中國財政部副部長廖岷與美國財政部副部長尚博共同主持召開中美經濟工作小組第四次會議；中國人民銀行副行長宣昌能則和美國財政部助理財長奈曼共同主持中美金融工作小組第四次會議。在經濟工作小組會議中，中方就美對華經貿限制表達關切，並回應了產能問題；而在金融工作小組會議，雙方就兩國貨幣政策與金融穩定、反洗錢等進行了溝通

兩個部門都提及，美國財政部部長葉倫會後會見了中方經濟及金融代表團成員。

據大陸財政部公布訊息，廖岷是在美國華盛頓出席世界銀行/國際貨幣基金組織春季會議期間，與美國財政部副部長尚博共同主持召開中美經濟工作小組第四次會議。

訊息稱，雙方圍繞落實領導者重要共識，就全球及中美宏觀經濟情勢及平衡成長、下一步溝通安排等議題進行了深入、務實、建設性的溝通。中方就美對華經貿限制措施表達了關切，並就產能問題作出進一步回應。雙方同意繼續保持溝通交流。

而據大陸央行訊息，4月16日，中美金融工作小組在美國華盛頓舉行第四次會議。會議由中國人民銀行副行長宣昌能和美國財政部助理財長奈曼共同主持。國家金融監督管理總局、中國證監會，以及聯準會、美國證券交易委員會、美國商品期貨交易委員會、聯邦存款保險公司等部門參加。

人行稱，雙方就兩國貨幣政策與金融穩定、金融監管合作、金融市場制度性安排、跨境支付和數據、可持續金融、反洗錢和反恐怖主義融資、金融基礎設施以及其他雙方關心的金融政策議題進行了專業、務實、坦誠和建設性的溝通。

它稱，會議也聽取了雙方技術專家小組關於兩國金融監管框架的報告。雙方同意繼續保持溝通。

中美經濟工作小組第四次會議由中國財政部副部長廖岷（右中）與美國財政部副部長尚博（左中）共同主持召開。 大陸財政部網站
中美經濟工作小組第四次會議由中國財政部副部長廖岷（右中）與美國財政部副部長尚博（左中）共同主持召開。 大陸財政部網站

溝通 美中關係 美國

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