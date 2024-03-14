怒控美國TikTok禁令！陸外交部發逾六千字報告 批言論自由「名不副實」

面對美國國會推動針對TikTok的禁令，大陸外交部14日發布逾6,000字的《美國所謂「言論自由」的事實真相》報告，指控美國言論自由名不副實，批評美國對內侵犯言論自由、對外操控言論自由等，強調無論美國如何將散佈「假訊息」的帽子扣到他國頭上，都無法改變世界上越來越多的人們正在識破美國依靠謊言編織 「皇帝的新裝」、透過抹黑他人來維繫霸權的醜陋行徑。

近年在中美關係緊張之際，中國大陸外交部也曾幾度發布報告抨擊美國，包括去年發布了《美國的霸權霸道霸凌及其危害》報告，以及《2022年美國民主情況》報告等。

據大陸外交部，這份《美國所謂「言論自由」的事實真相》報告分為引言，和美國言論自由名不副實、美國對內侵犯言論自由、美國對外操控言論自由三個章節，以及結束語共五部分。

報告在內容中，引述《紐約時報》和錫耶納學院等的共同調查數據，指美言論自由度連年下降，並抨擊美國用假訊息操控輿論、干預言論，使得言論自由成為兩黨爭鬥的球，而不是民眾手中的權利，指其言論自由存在種族歧視問題。

報告也提及，美國政府打壓TikTok（抖音海外版），數個美國言論自由組織聯署公開信指出，對TikTok的禁令侵犯美國憲法第一修正案賦予美國人民的權利，打壓損害超過1.5億TikTok美國用戶在該平台上的自由，開創一個令人擔憂的先例。報告稱，「美國政府對這些呼聲置若罔聞，一意孤行打壓TikTok」。

報告還指控，美國政府利用社群媒體編造戰爭謊言，軍方利用社群媒體操控話題和欺騙性宣傳手段影響其他國家看法，和打著「言論自由」的幌子惡毒攻擊抹黑中國，誣蔑中國是「數位威權主義」，借助「言論自由」策動顏色革命等。

報告在結束語稱，無論美國如何宣揚自己的言論自由，如何不遺餘力將散佈「假訊息」的帽子扣到他國頭上，都無法改變世界上越來越多的人們正在識破美國依靠謊言編織 「皇帝的新裝」、透過抹黑他人來維繫霸權的醜陋行徑。