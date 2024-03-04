全國人大：經濟立法圍繞改革、開放、高質量發展與民生

十四屆全國人大二次會議4日召開記者會，對於外界關注中國經濟問題，會議新聞新發言人婁勤儉表示，中共中央經濟工作會議已作出全面部署，人大作為立法機關，主要通過行使國家立法權，為做好經濟工作推動高質量發展提供法治保障。

婁勤儉進一步指出，人大立法將有幾個工作重點：一是圍繞改革，落實金融體制改革、促進民營企業發展壯大，通過立法把改革成果固定，增強經濟內生動力；

二是聚焦開放，制定關稅法，修改國際衛生檢疫法，完善現行法律涉外條款、優化營商環境；

三是突出高質量發展。為深入推進生態文明建設和綠色低碳發展，組織生態環境法典編纂工作；

四是立足保障和改善民生。包括制定學位法、學前教育法，修改傳染病防治法，等等。

婁勤儉表示，總的來看，中國發展有利條件強於不利因素，經濟回升長期向好趨勢沒有改變，穩中求進推動立法工作我們有足夠的信心和底氣。

他說，全國人大及其常委會將深入推進科學立法、民主立法、依法立法，穩中求進推動立法工作，以高質量立法保障經濟高質量發展。

值得注意的是，新發言人婁勤儉首次亮相，而他過往擔任過陝西省、江蘇省委書記。