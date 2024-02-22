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王毅：中歐加強合作 「新冷戰」就打不起來

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸外交部長王毅16日至21日出席第60屆慕尼黑安全會議，並訪問西班牙、法國。王毅完成此趟出訪行程後表示，只要中歐加強合作，「新冷戰」就打不起來，陣營對抗就搞不下去。（新華社）
大陸外交部長王毅16日至21日出席第60屆慕尼黑安全會議，並訪問西班牙、法國。王毅完成此趟出訪行程後表示，只要中歐加強合作，「新冷戰」就打不起來，陣營對抗就搞不下去。（新華社）

中國大陸外交部王毅16日至21日出席第60屆慕尼黑安全會議，並訪問西班牙、法國，王毅完成此趟出訪行程後表示，只要中歐加強合作，「新冷戰」就打不起來，陣營對抗就搞不下去。他此行感受到「歐洲對華的理性認知」正在增加。

大陸外交部網站21日深夜刊發王毅於此次出訪行程結束後接受陸媒採訪的文字實錄。針對此行與歐洲多國政要進行了密集交流，王毅表示，中歐全面戰略夥伴關係走過了20年，雙方已成為推動多極化的兩大力量、去風險支持全球化的兩大市場、倡議多元化的兩大文明。當今世界進入新的動盪變革期，中歐關係的戰略意義和世界影響更加凸顯。

王毅強調，未來必須把夥伴當作中歐關係的主基調，把合作當作中歐關係的主旋律，堅持求同存異、聚同化異，推動中歐關係穩中有進、行穩致遠。

王毅稱，他感受到「歐洲對華的理性認知」在增加，歐洲各界都明確反對「脫鉤」，有識之士開始反思「去風險」所帶來的風險。

王毅說，他此行有向歐方強調，「去風險」不能去合作，「降依賴」不能降互信，建立在互信基礎上的相互依存，有利於各方優勢互補，有利於加速共同發展。我們要對世界經濟碎片化、保護主義傾向保持警惕，繼續奉行開放政策，堅持公平競爭，維護自由貿易，避免泛安全化，抵制逆全球化。

王毅強調，只要中歐加強合作，「新冷戰」就打不起來，陣營對抗就搞不下去。

針對此次訪法成果，王毅提到，雙方同意進行高階互訪，加強策略溝通，為推動解決國際區域熱點問題攜手發揮建設性作用，為建構平等有序的多極世界共同作出積極貢獻。

針對與西班牙下階段的合作，王毅指出，此訪期間，雙方強調要鞏固傳統友好，深化中西全面戰略夥伴關係。雙方重申相互尊重彼此核心利益和重大關切，相互支持彼此維護國家統一和領土完整，繼續致力於打造具有戰略定力的雙邊關係。

王毅表示，此次出席慕尼黑安全會議期間，他與美國、英國、法國、德國、歐盟、加拿大、阿根廷以及烏克蘭等各方廣泛接觸，強調應堅持開放包容，不搞封閉排他；應堅持協商合作，不搞衝突對抗；應堅持多邊主義，不搞唯我獨尊；應堅持追求共贏，堅決避免「多輸」。

他還特別提到中美外長的會晤是坦誠、實質和建設性的。雙方同意保持各領域對話溝通，並就解決地區熱點問題交換了看法。

王毅指出，烏克蘭危機和以巴衝突是當前兩大國際熱點，在全球產生負面外溢。王毅表示，他此行同各方就此深入溝通，「最突出的感受是，雖然情勢仍不明朗、矛盾仍很突出，但各方的共識在增加，合作的意願在上升」。

外交部 王毅 風險

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