外媒：中投等主權基金擬購麥當勞中國業務

麥當勞中國－「金拱門」在時隔7年之後，將迎來新股東？有知情人士近期向媒體指出，有多家中東及中國大陸的主權財富基金正考慮聯合投資麥當勞中國的業務，並展開洽談。其中，估值仍是談判的關鍵點之一。

彭博報導，知情人士透露，穆巴達拉投資公司（Mubadala Investment Company）、卡達投資局（QIA）和中投公司（CICC）等公司正在與麥當勞中國洽談，要以少數股東的身分共同投資涉及麥當勞在大陸、香港及澳門的業務。

知情人士稱，中東等投資者與信宸資本的有關談判進展緩慢，可能最快在一至兩個月內能達成協議，但也不排除談判破裂的可能性，因估值仍是交易的重要關鍵。同時，這也反應投資者對麥當勞中國業務的增長前景也愈加審慎。

對此，麥當勞中國和信宸資本的代表尚未置評。卡達投資局和中投亦未回覆查詢。而穆巴達拉公司發言人雖未就此事發表評論，但其表示公司正在擴大亞洲業務，並且擁有「強大的潛在投資渠道」。

麥當勞全球去年11月從凱雷集團手中收購28%的股權，令該集團在中港業務的持股比例，由20%增至48%，價值約18億美元。而中信資本旗下信宸資本持有麥當勞中國52%股權，掌握中港麥當勞控股權。

不過，知情人士又指，中信資本近期一直在考慮各種方案，包括將其在麥當勞中國的持股轉讓給一個新的投資工具，變相允許信宸資本減持股份。

據悉，中國大陸是麥當勞第二大市場，門市已超過5,500間，計劃在2028年將擴大至超過1萬間門市。

據華爾街見聞報導，2017年，麥當勞全球以20.8億美元的價格出售約80%的麥當勞中國業務，中信聯合體、PE巨頭凱雷集團和麥當勞全球分別持有52%、28%和20%的股權，麥當勞中國的管理公司正式更名為「金拱門（中國）有限公司」。