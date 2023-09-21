快訊

2男冤獄逾30年！李昌鈺涉做偽證案落幕 天價和解金曝光

Omdia：除京東方外 蘋果擬在大陸境內引進新OLED供應商

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
除京東方外，蘋果擬在境內引進新OLED供應商。 路透
除京東方外，蘋果擬在境內引進新OLED供應商。 路透

Omdia顯示研究首席分析師郭子驕21日透露，除京東方之外，蘋果可能在境內還要引進一家OLED供應商。

財聯社報導，目前境內主要的中小尺寸OLED供應商有京東方、維信諾、深天馬。

韓媒 The Elec曾在9月14 日援引供應鏈消息稱，蘋果初期為iPad採購的 OLED 面板數量為1,000 萬片。此外，蘋果計畫明年年中推出採用OLED面板的 11吋和 12.9吋iPad Pro，其中初期採購訂單數量為11吋600萬片、12.9吋為 400萬片。

其中，LG Display 將為蘋果供應400萬片12.9吋OLED 面板，以及200萬片 11 吋OLED面板；Samsung Display僅供應 400 萬片的11吋OLED 面板。

而博主 Tech_Reve 也在近日透露稱，蘋果公司正在測試27吋和32吋的OLED 面板，將應用於下一代iMac設備上。蘋果自2014年推出的初代Apple Watch 開始，就開始推進iPad和Mac等產品的螢幕升級到OLED面板。

消息還透露，蘋果正在開發一款20吋的OLED螢幕MacBook，將會進一步擴充 MacBook 產品線。蘋果預估會在 2026/2027 年升級14吋和16吋MacBook Pro，使用OLED面板。

今年 8 月，美國科技媒體 The Information報導，由於索尼供應能力有限，蘋果正在「評估」將京東方和視涯科技，作為未來Vision Pro中 Micro-OLED 顯示幕供應商的可能，涉及新一代Vision Pro和內部代號為N109的「低價版頭顯」，而「低價版頭顯」目前正處於早期開發階段。

外媒指出，為 Vision Pro 引入第二個或第三個供應商可以顯著增加產量，並說明蘋果降低硬體未來的基礎成本。

美國

延伸閱讀

最佳抗氧化、抗老化水果釋迦，維生素C是蘋果10倍以上！ 農糧署教1招判斷釋迦熟了沒

續唱衰大陸經濟？渣打調降陸明後年經濟增長預測

蘋果iPhone傳原要增添股票交易功能 卻因這個原因擱置

蘋果法國門市員工爭加薪 iPhone 15發售日將罷工

相關新聞

俄稱普亭將訪陸 陸外交部：歡迎「一帶一路」夥伴來京

俄羅斯多次向外界表示，俄羅斯總統普亭10月將受邀前往大陸參加「一帶一路論壇」。就此大陸外交部回應稱，歡迎積極參與共建「一...

談日核汙染水 馬朝旭見葛羅西：以實際行動回應中方關切

據大陸外交部網站，正在紐約參加聯合國大會相關議程的大陸外交部副部長馬朝旭，當地時間20在紐約應約會見國際原子能總署署長葛...

Omdia：除京東方外 蘋果擬在大陸境內引進新OLED供應商

Omdia顯示研究首席分析師郭子驕21日透露，除京東方之外，蘋果可能在境內還要引進一家OLED供應商。

中歐經貿高層對話將舉行 由陸國務院副總理何立峰主持

自歐盟執委會主席范德賴恩近期宣布，對中國外銷的電動汽車展開反補貼調查，顯示中歐在雙邊關係緊張升級。然而，大陸商務部網站發...

中共封鎖台灣會失敗？ 專家分析解放軍三行動

美國國防部官員周二（19日）在眾議院軍事委員會的聽證會上表示，中國解放軍若想對台灣發動封鎖，很可能會失敗。此外，美國官員也認為，中國若是軍事入侵台灣，想要成功的難度極高...

韓正晤美友好團體：應加強溝通、妥處分歧、推進開放

據大陸外交部網站，大陸國家副主席韓正於美國紐約當地時間9月20日在出席聯合國大會期間，集體會見美國友好團體、智庫負責人及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦