Omdia：除京東方外 蘋果擬在大陸境內引進新OLED供應商

Omdia顯示研究首席分析師郭子驕21日透露，除京東方之外，蘋果可能在境內還要引進一家OLED供應商。

財聯社報導，目前境內主要的中小尺寸OLED供應商有京東方、維信諾、深天馬。

韓媒 The Elec曾在9月14 日援引供應鏈消息稱，蘋果初期為iPad採購的 OLED 面板數量為1,000 萬片。此外，蘋果計畫明年年中推出採用OLED面板的 11吋和 12.9吋iPad Pro，其中初期採購訂單數量為11吋600萬片、12.9吋為 400萬片。

其中，LG Display 將為蘋果供應400萬片12.9吋OLED 面板，以及200萬片 11 吋OLED面板；Samsung Display僅供應 400 萬片的11吋OLED 面板。

而博主 Tech_Reve 也在近日透露稱，蘋果公司正在測試27吋和32吋的OLED 面板，將應用於下一代iMac設備上。蘋果自2014年推出的初代Apple Watch 開始，就開始推進iPad和Mac等產品的螢幕升級到OLED面板。

消息還透露，蘋果正在開發一款20吋的OLED螢幕MacBook，將會進一步擴充 MacBook 產品線。蘋果預估會在 2026/2027 年升級14吋和16吋MacBook Pro，使用OLED面板。

今年 8 月，美國科技媒體 The Information報導，由於索尼供應能力有限，蘋果正在「評估」將京東方和視涯科技，作為未來Vision Pro中 Micro-OLED 顯示幕供應商的可能，涉及新一代Vision Pro和內部代號為N109的「低價版頭顯」，而「低價版頭顯」目前正處於早期開發階段。

外媒指出，為 Vision Pro 引入第二個或第三個供應商可以顯著增加產量，並說明蘋果降低硬體未來的基礎成本。