台東高中郭士豪照顧病母留鄉求學 東大提供多元獎助

台東高中應屆畢業生郭士豪成績優異，但考量父親早逝，母親獨扛經濟重擔又體弱多病，繁星甄試將台東大學放在第一優先，準備未來4年半工半讀，減輕母親負擔。校方表示，將提供學雜費減免、新生獎勵及獎學金等方案，讓這位優秀的台東子弟安心求學。

郭士豪在校內排名40名內，原本可去外縣市讀排名更前面大學，卻為家人選擇台東大學資訊工程系。繁星放榜後，台東大學研發長張耀中會同資工系系主任賴盈勳及多位學生前往郭家致賀，說明校內對於弱勢學生所提供的多元獎助方案。

郭媽媽透露，她對兒子放棄外縣市更高排名的學校感到可惜，卻也欣慰兒子孝順，為減輕家中負擔留在家鄉求學。

張耀中表示，郭士豪入學後，學校會提供學雜費減免，另有優秀新生獎勵、大一學生勤學勵進獎勵、學業成績優良學生獎勵等方案，若成績不退步，每學期年至少1萬元獎學金。

此外，亞德客有美公益慈善基金會也資助東大學生，每人補助5萬元助學金；校內設「一臂之力」獎助學金專案，每單位10萬，可分4年協助清寒子弟順利求學。