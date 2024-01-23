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影／合歡山趕客中！零下低溫又積雪民眾想夜宿 警要清空武嶺

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
合歡山積雪，且入夜溫度恐再降，警方考量安全，進一步封閉武嶺到松雪樓路段，勸離武嶺停車場內遊客要求下山。圖／民眾提供
合歡山積雪，且入夜溫度恐再降，警方考量安全，進一步封閉武嶺到松雪樓路段，勸離武嶺停車場內遊客要求下山。圖／民眾提供

合歡山積雪厚達8公分，不少民眾趕在台14甲線入夜封閉前上山，準備夜宿停車場，等明天玩雪拍大景；但因深夜零下低溫又積雪，考量遊客健康及交通安全，警方進一步封閉武嶺到松雪樓路段，並勸離武嶺停車場內遊客，要求車輛下山。

寒流發威，全台各地高山降雪，合歡山自今天凌晨3、4時起，松雪樓、武嶺等地都開始降雪，斷斷續續一直下到中午過後才停止，且因雪勢不小，積雪厚達8公分，吸引大批民眾上山追雪，台14甲線因此湧現車潮，交通壅塞，甚至打結。

而因合歡山大範圍降雪，且路面積雪結冰，為維護用路人安全，公路局今天下午2時許公告，台14甲線翠峰18K至大禹嶺41.5K今天下午5時起實施預警性封閉；不少民眾為此趕在封路前上山，準備夜宿停車場，明天起床就能玩雪拍大景。

只不過，合歡山積雪未融，入夜氣溫恐又溜滑梯，深夜恐跌到零下低溫，當地警方考量遊客健康及交通安全，已於今晚6時起進一步封閉台14甲線武嶺31K到松雪樓33K路段，並全面勸離停放在武嶺停車場內的遊客，要求車輛全部下山。

警方表示，台14甲線武嶺31K到松雪樓33K路段為陡坡加上道路為厚冰，入夜後視線不佳，天氣條件惡劣，就算加掛雪鏈行駛仍相當危險；並考量深夜氣溫會降低，因此派駐1名警力在武嶺停車場勸導遊客下山，勿逗留在武嶺停車場內。

寒流 合歡山 武嶺 降雪

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