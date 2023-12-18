快訊

「冰山美人」嫁280億富商封麥 揭北市632坪聖殿真面目

明起強烈冷氣團南下...恐成首波寒流凍全台 最冷時間點曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮元旦住房率輸台東 業者分析活動吸引力較不足

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮元旦連假住房率輸台東，有旅宿業者分析這次活動吸引力較不足。圖為花蓮曙光。圖／花蓮縣政府提供
花蓮元旦連假住房率輸台東，有旅宿業者分析這次活動吸引力較不足。圖為花蓮曙光。圖／花蓮縣政府提供

再過兩周就要迎接2024年，台東縣旅宿元旦連假訂房超過9成，同樣在東部的花蓮住房率平均為約8成。會有這樣的落差，有花蓮旅宿業者認為，主要原因是跨年與元旦活動吸引力相較之下比較不足，加上許多旅客選擇出國，還有連假房價較貴的印象等，接下來繼續把握時間招攬旅客。

花蓮縣政府除了在跨年夜舉辦太平洋跨年演唱會外，明年元旦上午8時30分，在七星潭舉辦升旗健走活動，邀大家健康迎接新的一年，當天還有機會將限量冰箱及千元禮券等300項大獎帶回家。

儘管有演唱會與健走活動，但花蓮全縣住房率約8成，比往年降溫。花蓮縣旅館公會理事長張琄菡表示，花蓮市與吉安鄉住房率有9成，但中南區住房率僅有8成，平均下來全縣住房率為8成2左右。

張琄菡分析，現在出國旅客多是不爭的事實，大眾有連假國旅住宿較貴的印象，但其實房價與往年差不多；再來是觀光客決定出遊的時間比較晚，可能還在觀望，相較於往年增加速度比較慢。

另外，張琄菡說，台東跨年邀請許多知名歌手演出，而這次花蓮跨年活動吸引力，相對來講比較不足，不過仍肯定縣府的努力，接下來加把勁招攬旅客，希望能滿房。

花蓮縣府規畫31日舉辦太平洋觀光節跨年演唱會，隔天明年元旦在七星潭有健走活動。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府規畫31日舉辦太平洋觀光節跨年演唱會，隔天明年元旦在七星潭有健走活動。圖／花蓮縣政府提供

花蓮 元旦連假 跨年

延伸閱讀

花蓮山老鼠帶親戚盜採10萬元牛樟芝 辯稱自用仍送辦

台南女兒「到東部走走」待成花蓮資深藥師 希望招更多年輕人來

「韓流」快閃東部 韓國瑜：傅崐萁是花蓮人的心肝寶貝

宜花東TPASS大聯盟17日開賣 東部一路玩到底

相關新聞

基隆碇內吊橋以為換吊索就安全 檢測發現連橋塔也歪斜

基隆市碇內吊橋鏽蝕、垂直吊索斷裂，去年10月封閉。修復工程今年9月15月開工後，因檢儀發現橋塔傾斜，若倒向鐵道恐釀重大公...

風強雨急氣溫降！基隆老屋外牆剝落 砸中候車亭鄰宅也遭殃

基隆市忠一路城隍廟旁的4樓建築的外牆，疑因氣溫驟降，昨晚有牆壁連同磁磚剝落，砸到樓下公車亭和鄰宅，人行道和車道也散落碎石...

花蓮元旦住房率輸台東 業者分析活動吸引力較不足

再過兩周就要迎接2024年，台東縣旅宿元旦連假訂房超過9成，同樣在東部的花蓮住房率平均為約8成。會有這樣的落差，有花蓮旅...

宜蘭第二處心衛中心揭牌 提供縣民每年4至6次免費諮商

宜蘭多雨，容易讓人憂鬱，宜蘭縣第2處社區心理衛生中心今天在員山鄉揭牌啟用，占地面積近80坪的寬敞空間，以服務溪北地區及大...

今年台東新生兒比同期增加35 人 元旦起第3胎起領5萬

明年起台東生育補助將提高，今舉辦記者會說明新政策。縣長饒慶鈴表示，第一胎補助由現行3萬元加碼至4萬元，第2胎每位提升至4...

台東1200名長輩納入智能照顧 戴上智慧手環可定位求救

台東長濱鄉老人比26％、成功鎮 23％，提早進入超高齡社會。衛福部台東醫院在兩地執行「偏鄉社區智能整合健康照顧」計畫，篩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。