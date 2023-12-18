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花蓮元旦住房率輸台東 業者分析活動吸引力較不足
再過兩周就要迎接2024年，台東縣旅宿元旦連假訂房超過9成，同樣在東部的花蓮住房率平均為約8成。會有這樣的落差，有花蓮旅宿業者認為，主要原因是跨年與元旦活動吸引力相較之下比較不足，加上許多旅客選擇出國，還有連假房價較貴的印象等，接下來繼續把握時間招攬旅客。
花蓮縣政府除了在跨年夜舉辦太平洋跨年演唱會外，明年元旦上午8時30分，在七星潭舉辦升旗健走活動，邀大家健康迎接新的一年，當天還有機會將限量冰箱及千元禮券等300項大獎帶回家。
儘管有演唱會與健走活動，但花蓮全縣住房率約8成，比往年降溫。花蓮縣旅館公會理事長張琄菡表示，花蓮市與吉安鄉住房率有9成，但中南區住房率僅有8成，平均下來全縣住房率為8成2左右。
張琄菡分析，現在出國旅客多是不爭的事實，大眾有連假國旅住宿較貴的印象，但其實房價與往年差不多；再來是觀光客決定出遊的時間比較晚，可能還在觀望，相較於往年增加速度比較慢。
另外，張琄菡說，台東跨年邀請許多知名歌手演出，而這次花蓮跨年活動吸引力，相對來講比較不足，不過仍肯定縣府的努力，接下來加把勁招攬旅客，希望能滿房。
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