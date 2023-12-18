花蓮元旦住房率輸台東 業者分析活動吸引力較不足

再過兩周就要迎接2024年，台東縣旅宿元旦連假訂房超過9成，同樣在東部的花蓮住房率平均為約8成。會有這樣的落差，有花蓮旅宿業者認為，主要原因是跨年與元旦活動吸引力相較之下比較不足，加上許多旅客選擇出國，還有連假房價較貴的印象等，接下來繼續把握時間招攬旅客。

花蓮縣政府除了在跨年夜舉辦太平洋跨年演唱會外，明年元旦上午8時30分，在七星潭舉辦升旗健走活動，邀大家健康迎接新的一年，當天還有機會將限量冰箱及千元禮券等300項大獎帶回家。

儘管有演唱會與健走活動，但花蓮全縣住房率約8成，比往年降溫。花蓮縣旅館公會理事長張琄菡表示，花蓮市與吉安鄉住房率有9成，但中南區住房率僅有8成，平均下來全縣住房率為8成2左右。

張琄菡分析，現在出國旅客多是不爭的事實，大眾有連假國旅住宿較貴的印象，但其實房價與往年差不多；再來是觀光客決定出遊的時間比較晚，可能還在觀望，相較於往年增加速度比較慢。