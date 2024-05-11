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高市表揚優良護理人員 陳其邁加碼獎勵
5月12日為國際護師節，高雄市長陳其邁日前出席優良護理人員表揚活動，為嘉勉優良護理人員貢獻，現場加碼每人1000元獎勵，感謝護理師辛勞付出。
高雄市衛生局今天發布新聞稿指出，2024年國際護師節主題「有護理師才有未來，護理創造經濟實力」（Our Nurses. Our Future. The economic power ofcare），強調健康照護帶來的經濟實力可創造健康的人類和社會，並推動健康的經濟。
新高雄護理師護士公會、高雄市護理師護士公會都在5月初舉辦慶祝活動，同時表揚120名優良護理人員。陳其邁出席肯定護理師在醫療、衛生單位是缺一不可的角色，勉勵所有辛苦護理人員的付出與努力。
陳其邁頒發榮譽狀給高雄榮總護理師邱瓊慧，她休假期間在路邊看到民眾癲癇發作、意識不清，立即上前實施CPR急救並協助就醫，搶回生命，充分展現護理專業對生命的熱忱與無私。
高雄市衛生局表示，衛生局與高市護理師及護士公會共同響應及支持台灣護理學會4大訴求，包括護理師值得投資、需受保護、應受尊重、價值非凡；感謝護理師們在醫療的路上所亮起的每盞光芒。
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