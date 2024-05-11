快訊

聯大表決支持巴勒斯坦加入聯合國！以色列大使當眾掏碎紙機絞碎憲章

傳林飛帆將進國安會 王鴻薇：「林9萬」三級跳「林20萬」

農曆4月運勢兩樣情！虎、豬易惹禍上身 3生肖超好運獲貴人相助

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市表揚優良護理人員 陳其邁加碼獎勵

中央社／ 記者林巧璉高雄11日電
高雄市長陳其邁（右）日前出席優良護理人員表揚活動，頒發榮譽狀給高雄榮總護理師邱瓊慧（中）。中央社（高雄市衛生局提供）
高雄市長陳其邁（右）日前出席優良護理人員表揚活動，頒發榮譽狀給高雄榮總護理師邱瓊慧（中）。中央社（高雄市衛生局提供）

5月12日為國際護師節，高雄市長陳其邁日前出席優良護理人員表揚活動，為嘉勉優良護理人員貢獻，現場加碼每人1000元獎勵，感謝護理師辛勞付出。

高雄市衛生局今天發布新聞稿指出，2024年國際護師節主題「有護理師才有未來，護理創造經濟實力」（Our Nurses. Our Future. The economic power ofcare），強調健康照護帶來的經濟實力可創造健康的人類和社會，並推動健康的經濟。

新高雄護理師護士公會、高雄市護理師護士公會都在5月初舉辦慶祝活動，同時表揚120名優良護理人員。陳其邁出席肯定護理師在醫療、衛生單位是缺一不可的角色，勉勵所有辛苦護理人員的付出與努力。

陳其邁頒發榮譽狀給高雄榮總護理師邱瓊慧，她休假期間在路邊看到民眾癲癇發作、意識不清，立即上前實施CPR急救並協助就醫，搶回生命，充分展現護理專業對生命的熱忱與無私。

高雄市衛生局表示，衛生局與高市護理師及護士公會共同響應及支持台灣護理學會4大訴求，包括護理師值得投資、需受保護、應受尊重、價值非凡；感謝護理師們在醫療的路上所亮起的每盞光芒。

衛生局 護理師

延伸閱讀

議員推70年使用權住宅 陳其邁：構想好、通盤研議

半聯開半社宅？國際商工市中心閒置校地受矚 陳其邁曝1名校感興趣

泰勒絲高雄開唱？陳其邁：有機會是2年後

300居民抗議大林蒲遷村不公 陳其邁：已94%居民贊成

相關新聞

第九屆金門文化獎出爐 張贊南等4位大師獲獎

第九屆「金門文化獎」公開甄選，金門縣文化局今天公布四位得獎者，包括張贊南-石材雕刻、吳淑珍-南音操作傳承演唱、王士朝-平...

高市表揚優良護理人員 陳其邁加碼獎勵

5月12日為國際護師節，高雄市長陳其邁日前出席優良護理人員表揚活動，為嘉勉優良護理人員貢獻，現場加碼每人1000元獎勵，...

大寮81期重劃區 驚現類貧民窟

高雄鳳山、大寮交界的第81期重劃區，早年是眷村重地，市府推公辦都更後，1、2期工區住戶全數拆遷，第3期仍有15戶弱勢住戶...

前鎮船員會館 月底前供入住

耗資4億餘元興建的高雄前鎮漁港船員會館原訂去年底營運，漁業署3度標租流標，改由高雄區漁會接手營運，昨行政院長陳建仁前往視...

滿州拓展觀光 維繫飛魚文化

漁村人口老化，加上蘭嶼公告禁捕飛魚，恆春後壁湖風光一時的捕飛魚畫面逐漸消失，僅滿州鄉興海漁港有漁民零星捕撈；滿州鄉公所為...

社宅僅能住6年 郭建盟提70年安居宅

準總統賴清德延續蔡政府社宅政策，未來社宅以百萬戶為目標，高雄市議員郭建盟昨在總質詢指出，房價居高不下，社宅中籤率低，且最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。