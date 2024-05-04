氣爆善款 高市議員促9.3億元歸墊

高雄氣爆將滿10年，45億6千多萬元善款，當年有9.3億元用於代位求償，已先支付被害人與被害人官司費用，至今仍未補回善款委員會；議員陳麗娜指出，民事一審判決市府、李長榮化工及華運責任比各為4成、3成、3成，當年的代墊金額應盡速依比率歸還，否則善款無法運用，辜負社會愛心。市府法制局回應，歸墊問題須進一步協調；社會局也會與善款委員會討論，未來如何執行剩餘金額。

2014年7月31日深夜氣爆，華運協助榮化用地下管線輸送丙烯，因管線破洞導致丙烯外洩，引發連環爆炸，共造成32人死亡、321人輕重傷。

議員陳麗娜指出，民事一審結果已出爐，當年市府挪動善款賠給災民，後續再向廠商求償，這樣確實比較迅速，不過這筆錢應盡早回到災區運用，才能符合捐款人意願，不應被遙遙無期的訴訟拖下去。

「已經10年了，這筆善款什麼時候可以執行完畢？」陳麗娜質疑，善款共62項計畫，已執行33億9872萬元，除長期照護計畫外，2030年各項計畫將結束，16年內把所有善款執行完畢比較合理。

陳麗娜說，有責任三方應先依判決結果把錢還給善款委員會，這樣可邀請更多災區代表，針對剩餘善款進行規畫。市府、榮化及華運的最後負擔金額，定讞後依結果相互調整。

社會局長謝琍琍表示，除9.3億元支借善款外，另有5億元長期照護計畫已經匡列進去，含輔具耗材、交通費及照護等費用，執行時程長達35年，下次委員會將討論歸墊善款如何應用。

法制局長王世芳說明，善款將來有剩餘的話，不會回市庫，須由善款委員會決議；目前一審認定433比例，是否請三方先歸墊，須進一步協調。

高雄氣爆罹難者家屬自救會前會長陳冠榮說，擔心後續照護沒錢，他不認同太早把善款用完；代位求償的金額歸墊後，「重點在如何使用」，為了不讓善款的使用方式僅由少數決定，可讓地區組織或團體自由參與提案，經善款委員會討論同意通過即可，務必囊括更多災區居民意見。