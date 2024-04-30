遠洋漁民生病怎麼辦？低軌衛星技術讓遠距醫療更精準
遠洋漁船出海作業一年半載，漁民若生病或受傷很難獲得即時治療。高雄榮民總醫院過去為遠洋漁民進行遠距醫療，因受限於通訊品質及速度，醫療效果有限。高榮今日成立「智慧醫療暨遠距醫療照護中心」，利用更先進的科技傳輸影像，可更即時、更精準地幫漁民診斷治療。
中心與遠東醫電科技公司合作打造遠距醫療彙整平台，利用生理監視器、自動肺音監測系統、手持超音波等設備，並在漁船上安置先進衛星通訊設備，可將患者身體狀況以影像傳回中心，由醫師診斷並與患者即時通訊，更精準研判病情並給予治療。
高榮副院長唐逸文說，過去受限於科技，遠距醫療都只能以照片、文字、聲音了解病患狀況，常因不夠精準影響醫師診斷。如今患者影像能清晰且迅速傳回，診斷更加精確，若有生命危險可緊急後送，若無只要在船上觀察治療即可，免去資源浪費。
海洋委員會主委管碧玲也到場參加揭牌，她分享屏東籍漁船旭承輝號案例，去年9月漁船失火所有人棄船後被救起，當時船長血壓飆高到233 mmHg卻無藥品，就是透過遠距醫療，並派遣宜蘭艦行駛1600浬將藥送到船長手上，成功讓血壓降下來。
遠東醫電總經理鄧俊男說，漁船安置低軌衛星等高科技通訊設備，影像解晰度更好，傳送速度更快更穩。相宇企業總經理周相宇說，漁業署目前補助遠洋漁船每船2萬美元購買衛星通訊設備，另外每月付2000美元就能通訊「吃到飽」，對漁民遠距醫療更有幫助。
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