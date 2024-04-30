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高雄18名運動防護員「照顧81間學校體育班」 挨轟不足

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
議員李雅靜質疑，全市81所學校有體育班，14個防護站巡迴服務2校，遠遠不夠全部體育班使用。圖／翻攝自高雄市議會直播
議員李雅靜質疑，全市81所學校有體育班，14個防護站巡迴服務2校，遠遠不夠全部體育班使用。圖／翻攝自高雄市議會直播

高雄市府每年編列1千多萬經費在國中小設置運動防護站，目前全市有18名專任運動防護員，每年至少巡迴服務2校，但議員指出全市共有81所學校有體育班，防護員供不應求，許多家長只能自費聘請，讓孩子比賽能有安全保護，要求一校至少設置一名防護員；教育局承諾明年會增加預算、增加聘用人數。

教育局近2年均編列1180萬建置國中小運動防護機制，維運14個運動防護站，每站最高補助78萬聘任專職、鐘點運動防護員，每站每年巡迴服務2校，另外與大同醫院簽訂體育班選手整合照護合作計畫備忘錄；議員李雅靜質疑，全市81所學校有體育班，14個防護站巡迴服務2校，遠遠不夠全部體育班使用。

「教育局有預算辦大型一次性活動，不如拿來守護運動選手的安全！」李雅靜說，運動選手從小開始訓練，過程中禁不起一次嚴重運動傷害，每次受傷都可能斷送運動生涯，目前多數運動防護站僅有一名專職、鐘點運動防護員，全市國中小僅18名防護員要看顧所有學校運動員安全，她認為一校最少需設置一名防護員。

李雅靜說，不只體育班學生有防護需求，全校與運動安全相關的賽事、活動，包含體育社團、體育課都需要防護員，有些學校體育班選手到外地比賽，家長只能自掏腰包聘請防護員，強調「防護絕對重於醫療！」即便大同醫院已設置照護中心，也是屬於後端醫療，為何不在前端就做好防護？

教育局長謝文斌表示，將評估今年設置情形，若有增加空間與實際防護員需求，就會向市府申請、編列更多預算。教育局補充，市府設立14個運動防護站，每站由1校主聘並結合2至3校體育班或運動代表隊學校成立防護團隊，已可服務48校國中小體育班學校及2校運動團隊。

此外，配合中央體育署運動防護人員計畫，高雄18所高中職體育班每年編1533萬，皆有聘用防護員，同時可供20個國中小體育班學校及5校運動團隊服務，受益學校43校；上述2計畫共可提供77校國中小體育班防護服務，另外桃源國中由大同醫院協助運動防護，梓官國中、橋頭國中及蔡文國小則專案補助經費。

教育局表示，高雄市正在規劃將隨隊防護員納入「高雄市高級中等以下學校運動團隊參加國內競賽補助辦法」補助對象，補助交通費、住宿費及膳食費。

教育局 運動傷害 體育

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