苦等50年 屏東和生市地重畫區動土

促進土地活化，早期被政府畫設為公共設施保留地，長期無法徵收土地還地於民，屏東市和生市地重畫區昨舉行動土典禮，是屏東縣首個公共設施保留地專案通盤檢討都市計畫變更核准案。屏東縣長周春米說，重畫後面積約7.3公頃，規畫為住宅區、公園及道路用地，公共建設預計最快今年底完工，屏東都市發展新里程碑，增添萬年溪新亮點。

縣議員蔣家煌說，和生市地重畫區等50年，如今可帶動屏東市區，串連縣民公園、菸廠等周邊景點；縣議員梁育慈說，她是在地樓厝庄長大，感受到屏東市南區發展緩如牛步，公共建設資源投入，期待成為帶動屏市南區發展新契機。

縣長周春米說，和生市地重畫區位在屏市新生社區，坐落萬年溪與殺蛇溪匯流處及省道台一、台三線交通節點，為屏東市門戶，原為屏東市都市計畫區內最大的公園公共設施保留用地，但畫定後5、60年都未建設，縣府以重畫方式開發，「還地於民」。

地政處表示，該區面積約7.3公頃，重畫後規畫住宅區4.99公頃、公園用地及道路用地約2.32公頃，公共設施興建經費1.26億元，近年縣府在該區周邊投入基礎建設，殺蛇溪環境改善工程、大武營區文資修復、屏東榮民總醫院等。