世運開唱免租、門票不抽成！高雄市長陳其邁：演唱會可促進經濟

高雄近年演唱會多，國民黨高雄市議員白喬茵今天指出，原來國內外歌手到世運主場館的場地免費、門票不抽成。高雄市長陳其邁表示，演唱會可促進經濟，市府提供減免等誘因，屬行政裁量。

白喬茵今天在市議會質詢表示，演唱會經濟風光表面背後的真相，是世運場租收入、門票抽成，皆為「0」。若依照Coldplay樂團演唱會最便宜的門票計算，一場可抽成新台幣1500萬元，質疑高雄為何不敢收費。

白喬茵並指出，高雄國家體育場使用管理規則今年11月3日才修法，經專案核准可免收場地費，修法前的五月天、BLACKPINK等，為何也都免費，法源依據為何？她建議訂定門票抽成上限收費，避免犧牲場館收益。

陳其邁答詢表示，整體評估應從產值來看，市府認為演唱會可促進經濟，所以願意提供減免，讓廠商創造更好的環境，讓粉絲願意造訪，市府提供的行政支援與減免誘因，屬行政裁量，未違反法源，修法僅是讓廠商清楚明瞭相關規定。

高雄市政府也發布新聞稿表示，高雄國家體育場（世運主場館）是可容納4.5萬人以上、獲綠建築黃金標章場館。高市府盡地主之誼，提供娛樂稅減免、場館硬體服務、交通疏運、環境衛生、安全維護及商圈優惠加值等全方位行政協助服務。

市府運發局表示，演唱會活動均由文化局共同主辦並提供演唱會相關行政協助，於使用管理規則修正前，管理規則已規定「與本府或所屬機關合辦之活動經本府核准者」得免收場地與設施設備使用費，文化局依法簽奉市府核准，皆依法有據。

高市府法制局表示，參考往例國外演出團體售票紀錄，因演唱會能吸引各地歌迷到高雄，為高雄市創造可觀的商機及周邊經濟效益，提升國際能見度，有其公益面向且總體效益實大於場地使用費，因此專案核准免收場地相關費用，並無不妥。

高市府運動發展局指出，Coldplay在高雄2場演唱會，若依收費標準場地使用費約150萬元，不過演唱會成功吸引17萬人齊聚，其中7成來自外縣市及海外，估計至少創造約5.5億元的觀光產值，商圈夜市業績至少成長3成。