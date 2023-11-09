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影／防登革熱剩噴藥？陳其邁：「講這種話是外行話」

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
面對外界質疑高雄防治登革熱疫情，好像只剩噴藥，陳其邁今說，「講這種話是外行話」。記者吳慧芬／攝影
面對外界質疑高雄防治登革熱疫情，好像只剩噴藥，陳其邁今說，「講這種話是外行話」。記者吳慧芬／攝影

高雄昨新增49例本土登革熱病例，累計達1519例，面對藍營議員質疑高雄防治登革熱只剩噴藥，與媒體詢問病例數未下降，高雄市長陳其邁今嚴肅說，高雄採取「三合一」防治策略，包括早期發現病例、病媒蚊監測與化學防治，連專家都認可，「我們不是只有靠化學防治，講這種話是外行話。」

鳳山發生登革熱群聚疫情，防疫人員昨大陣仗到335戶住家室內噴藥，遭該選區國民籍議員鍾易仲質疑高雄登革熱防治好像只剩噴藥，今上午陳其邁到民生醫院參加大門暨中庭翻新啟用典禮時，又被媒體追問，市長曾說11月登革熱疫情會減緩，但現在好像沒有明顯下降？

陳其邁神情嚴肅地說，傳染病的防治要遵循專家建議跟作業指引，高雄從以前到現在都採取三合一防治策略，包括早期發現病例、病媒蚊監測、化學防治，三合一的策略行之多年，很多國家也到高雄來取經。

現在我們控制病例數跟東南亞國家的疫情做比較，同仁非常辛苦與努力，「我再澄清一次，我們不是只有靠化學防治，講這種話是外行話」，我們包括一般社區篩檢專責診所，早期發現病例，就把病媒蚊擋掉，避免再進入另外一個傳播鏈，高雄專責診所、醫療院所都超過500家，這就是早期發現、早期治療，這也是傳染病防治的策略。

化學防治的部分，每年需在疫情一開始前做生物檢定，看噴藥濃度、有效性、安全性，做整體評估，才做登革熱防治的噴藥。為什麼要到家裡（噴）？我們防治策略為什麼跟北部不同？因高雄在室內多是埃及斑蚊，室內當然要噴藥，高雄也累積很多登革熱防治的經驗，所以在這兩年，我們逐步把每一項防治的環節都做好，這樣才能夠落實登革熱的防治。

陳其邁說，他要求同仁要善盡跟市民溝通、好好來跟市民解釋到家戶內噴藥的理由，為什麼大家會覺得好像噴得很快？這是因防疫必須在個案發生後48個小時完成噴藥程序。我們一方面早期發現病例、擴大篩檢，把病例家中其他可能人都做血清學檢查，把可能病例都抓出來再做化學防治，這在多次專家會議裡都討論過。

不管是國衛院，或是成大、高醫專家，及過去台灣在登革熱裡面，或者在國際上登革熱防治非常有經驗的，包括蚊子的專家、醫療的專家，都認同高雄的防治模式，因高雄個案數不多，採取目前防治的方式是比較恰當，也應維持這樣的方式。所以高雄遵循專家的意見，累積登革熱防治的經驗，控制在一定病例數來保障市民健康，這是我們高雄市的三合一防治的策略，「這樣（解釋）夠清楚了吧」。

面對外界質疑高雄防治登革熱疫情，好像只剩噴藥，陳其邁今說，「講這種話是外行話」。記者吳慧芬／攝影
面對外界質疑高雄防治登革熱疫情，好像只剩噴藥，陳其邁今說，「講這種話是外行話」。記者吳慧芬／攝影
面對外界質疑高雄防治登革熱疫情，好像只剩噴藥，陳其邁今說，「講這種話是外行話」。記者吳慧芬／攝影
面對外界質疑高雄防治登革熱疫情，好像只剩噴藥，陳其邁今說，「講這種話是外行話」。記者吳慧芬／攝影

登革熱 疫情 陳其邁

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