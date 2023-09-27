一起幫想想！迎輕軌路網成圓 高捷、輕軌這6站研議改名

高雄輕軌預估今年底前新增7站後，路網成圓，把握新路線通車，路網需更新資訊前，高雄市府組成跨局處的更名委員會，針對高捷與輕軌站名全面檢視，預估有6個站有機會改名，包括紅線「南岡山站」改為「岡山高醫站」，但網友有不同意見，認為改成「羊肉城站」，更貼切且促進觀光。

高雄輕軌預計今年底前新增「新上國小站」、「灣仔內站」、「鼎山街站」、「高雄高工站」、「樹德家商站」與「聖功醫院站」共7個新站後通車，但在地居民有不同看法，認為原規劃的「灣仔內站」就在民族與大順路口，應直接命名為「民族大順站」，另原規劃的「鼎山街站」位於灣仔內，才應叫「灣仔內站」。

此外，已通車的高捷紅線、橘線，現也各有兩站，高市府也有意更名，以更貼切現況，其中橘線「西子灣站」有意更名為「哈瑪星站」，「市議會站」有意更名為「前金站」；紅線的「楠梓加工區站」有意更名為「楠梓科技產業園區」站，原「南岡山站」有意更名為「岡山高醫站」。

高市府有意更改高捷、輕軌站名，今在臉書社團高雄點Kaohsiungtien引發討論，有網友說，「南岡山站應改名為羊肉城站，貼切與促進觀光，誰都別想沾」、「西子灣改成哈瑪星合理多了，之前出站發現還有半個多小時的腳程才到西子灣，大傻眼」、「楠梓科技產業園區站該不會是日月光要求的吧」，「市議會站根本沒市議會，趁這次更名換掉很棒」，另也有網友建議高捷紅線的「生態園區」應該改名，「原因是附近根本沒有生態園區。」

高捷表示，高市府已組成跨局處的更名委員會，會趁著年底輕軌路網成圓前，對高捷與輕軌站名全面檢視，屆時高捷將遵照討論後的決定、配合辦理。