新冠肺炎防疫立功 台南共照雲Line@加入防治登革熱

台南市登革熱防治一級指揮中心提案通過使用「台南市政府健康共照雲」Line@ 系統，透過每日推播和健康問卷等方式，提供登革熱確診者追蹤與衛教，適時提醒確診者關注自我健康狀態；台南市副市長趙卿惠表示，已逾52萬人加入共照雲Line@ ，這套系統是強大的輔助工具，台南率先運用科技關懷登革熱患者，並適度分散醫療壓力，讓科技防疫發揮最大效益。

台南市登革熱防疫總顧問許以霖說明，在Covid-19疫情期間，「台南市政府健康共照雲」Line@ 率全國之先，提供民眾可自行下載居家隔離通知單及快篩陽性視訊確診等便民措施，疫情結束後轉型為線上預約癌篩及健康數據量測與紀錄等即時服務；此次因應登革熱確診者以輕症居多，為減緩患者緊張與急診壅塞，經諮詢專家獲得同意後，正式在一級指揮中心提案通過啟用。

許以霖指出， 登革熱確診者將收到簡訊邀請加入共照雲Line@ ，系統將每日推播登革熱關懷訊息，追蹤並提醒確診者或其家屬留意登革熱病症發展、居家環境孳生源清除等防疫資訊，針對回覆異常的個案將主動去電提醒就醫。