澎湖牡蠣搶收挖到珍珠 業者近40年首見

澎湖海上箱網養殖遭杜蘇芮颱風重創，牡蠣養殖業者損失慘重，連日來業者搶收殘餘牡蠣。白沙鄉通樑村張姓業者在挖掘牡蠣肉時，赫然發現1顆大小達0.9公分珍珠，為從業近40年來首見。

有近40年牡蠣養殖經驗的張姓業者表示，以往挖掘牡蠣肉時多半只是小砂子，一般肉眼根本無從分辨。自己還是第一次看到這麼大的牡蠣「結石」，雖然大小比不上日本專門養珠的黑蝶貝，但要看到這麼大的天然珍珠實屬難得。

這顆牡蠣珍珠外型渾圓，色澤則是白色偏粉紅，大小有0.9公分，是工人們割取牡蠣肉時發現，張姓業者視若珍寶，要收藏成為傳家之寶。依澎湖地區養殖業者說法，過去聽聞有漁民在木瓜螺中發現天然珍珠，至於牡蠣則未曾聽聞。

珍珠日文又名真珠、蚌珠，主要化學成分是碳酸鈣（CaCO3），市面上珍珠多為專業人工養殖採珠，經分類、漂白、打磨、增光等程序後進入珠寶市場。價格部分視其類型、大小、顏色、表面質量等而定，一般野生珠較養殖珠更值錢。