克服障礙活出生命光采 高雄3名學生獲總統教育獎

高雄市今年有3名學生獲得「總統教育獎」，包括重度肢障的福山國中孫翊倫、罹患先天性脊柱裂與水腦症而無法自主行動的王公國小潘博均及克服聽障的光華國中李宜蓁，3名同學奮發向上，各自活出精采，不向困境低頭的精神，綻放出生命光采。

2023年總統教育獎全國共56人獲獎，高雄有3人，預計7月7日北上接受蔡英文總統表揚。

今年高雄3名總統教育獎得主，天生都有嚴重障礙，福山國中二年級學生孫翊倫是重度肢體障礙者，他因心臟受到脊椎壓迫，無法像其他孩子一樣盡情奔跑，但樂觀面對疾病，最大的心願是「健康的活著」，有朝一日當一名程式設計師，幫身障朋友量身打造專屬的生活輔助系統，孫翊倫說，身體的障礙不是限制，積極努力就可以活出精采。

王公國小四年級潘博均在得獎者中年紀最小，出生前即被檢查出罹患先天性脊柱裂與水腦症，無法自主行動，每個簡單動作他都需花很多時間練習。但他從未因為身體缺陷自怨自艾，反而正向迎戰人生，突破身體限制，做自己能做的事，奮戰的精神在班上就像個小太陽。

光華國中2年級學生李宜蓁，嬰兒時即被診斷為雙耳重度聽障，父母沒放棄她，除積極求醫，植入人工電子耳，也安排早療課努力復健，童年的生活就在醫院、診所及雅文基金會中奔波。

聽障讓學習及溝通產生障礙，身體協調性也不佳，走路常跌跌撞撞，曾被判定為智力邊緣性發展遲緩，語言與認知發展都嚴重落後正常兒童。但母親林金鈴一路相陪，給她正向引導，每天帶她一本書讀過一本書，從閱讀中強化語言、理解等能力，後來她在寫作上成績出彩，曾獲港都青年文學獎比賽榮獲散文組第3名，也因學匹克球，運動細胞被開發，平日更樂於助人，校長郭虹珠都誇宜蓁文武兼備。