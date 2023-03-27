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高雄露營罰跪風波擴大 可公布教官姓名最高罰60萬元

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市一所小學露營衍生集體罰跪的不當管教情事，高市教育局公布撤換校長，今早由主秘歐素雯對外說明。記者徐白櫻／翻攝
高雄市一所小學露營衍生集體罰跪的不當管教情事，高市教育局公布撤換校長，今早由主秘歐素雯對外說明。記者徐白櫻／翻攝

高雄市一所小學21日發生學生露營遭輔導員集體罰跪的不當管教事件，高市教育局祭出撤換校長處分。高市社會局表示，該名輔導員違反兒少法，依法裁處6萬至60萬元，後續將依作業公布當事人姓名。

社會局指出，社會局家防中心接獲事件通報，25日及27日訪談行為人（露營活動廠商的輔導人員），該員坦承有罰學生下跪情形，經評估已違反兒童及少年福利與權益保障法第49條規定，對兒少不當對待，將依據兒少法裁處6萬至60萬元之罰鍰，並得公布姓名。

高市社會局未在第一時間公布值夜輔導員名字，對此家防中心主任李慧玲解釋，相關調查程序仍在進行中，行為人在被裁處後一個月內可提行政訴願，交由訴願委員會進行審查，確定訴願失敗即對外公布姓名。

露營 兒少法 教育局

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