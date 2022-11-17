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金門高中師生出繪本「公車週記」 校園簽書會掀熱潮

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
《牛角姐姐的公車週記：３號》的交通繪本，以往返金湖、金城的三號公車為視角，欣賞沿途成功海景、還有軍事史蹟、聚落風光、閩式古厝的風情，並穿插祖孫同遊的對話，相當溫馨。圖／讀者提供
《牛角姐姐的公車週記：３號》的交通繪本，以往返金湖、金城的三號公車為視角，欣賞沿途成功海景、還有軍事史蹟、聚落風光、閩式古厝的風情，並穿插祖孫同遊的對話，相當溫馨。圖／讀者提供

屬於金門的「車車繪本」上市囉！金門高中教師黃主真與高三學生孫嗣禕共同創作《牛角姐姐的公車週記：３號》的交通繪本，日前在學校舉辦校園新書發表會，吸引不少師生到場踴躍購買，看到可愛繪本的剎那，不少學生都驚呼，「學姊好棒」，希望以後也能像她一樣。

這本可愛的繪本，是由金門高中的師生共同創作屬於自己金門島嶼的交通繪本，該書由金門縣文化局補助出版，以往返金湖、金城的三號公車為視角，欣賞沿途成功海景、還有軍事史蹟、聚落風光、閩式古厝的風情，除了紀錄島嶼的美麗與特色，並穿插祖孫同遊的對話，呈現戰地時期老兵種樹的回憶，期許能夠在閱讀繪本的孩子撒下欣賞金門之美的種子。

金門高中校長許自佑表示，師生為了創作繪本，共同多次搭公車、沿公車路線拍照記錄，一同體會到在金門搭公車賞景的幸福，而師生互動的經驗，成為此次出版新書的美好收穫。

為了讓創作師生作品讓更多人知道，金門高中輔導室主任劉彥宏近日也舉辦一場校園新書發表會，吸引全校師生排隊購買與簽書，長相清秀的孫嗣禕一出現，立刻圈粉無數，對於學姊能夠在就讀高中時期出書，有高一學生興奮的表示，「希望以後也能跟學姊一樣厲害！」。

《牛角姐姐的公車週記：３號》即將在地區浯島文製、荳咖啡、蓊蓊書店、長春書局等實體店面販售，歡迎有興趣的民眾可以前往閱讀選購。

金門高中教師黃主真與高三學生孫嗣禕共同創作《牛角姐姐的公車週記：３號》的交通繪本，日前在學校舉辦校園新書發表會，吸引不少師生到場排隊購買與簽名。圖／讀者提供
金門高中教師黃主真與高三學生孫嗣禕共同創作《牛角姐姐的公車週記：３號》的交通繪本，日前在學校舉辦校園新書發表會，吸引不少師生到場排隊購買與簽名。圖／讀者提供

金門 公車 文化局

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