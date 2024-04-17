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技藝競賽表現優異 嘉市府表揚206名學生

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市副市長林瑞彥頒獎表揚技藝競賽脫穎而出的學生。圖／嘉市府提供
嘉市副市長林瑞彥頒獎表揚技藝競賽脫穎而出的學生。圖／嘉市府提供

嘉市府為鼓勵表揚國中技藝教育技藝競賽成績優異及高中職表現優良金手獎學生，下午在大業實中舉辦技藝競賽頒獎暨成果發表會，副市長林瑞彥頒獎表揚206名優秀學生，其中大業實中林暐哲表現亮眼，專注學習技藝、樂於實作，技藝競賽奪得電機與電子職群第4名，多元發展，擔任大業實中首屆學生會長，去年榮獲全國總統教育獎奮發向上獎，展現領導才能，是全校風雲領導人物。

林暐哲擔任幹部積極參與校內外活動，不論實驗教育峰會、造反教育節、海洋教育活動，總能看見他的身影。平時協助師長處理班務，將班級事務處理得井井有條、協調同學間紛爭，同學戲稱他「總管」，覺得他無所不能。他在家也是好幫手，文書資料處理、宅配單列印或採收水果及販賣都難不倒他。

另，民生國中鄭宇涵對技藝課程有熱忱，選修土木建築職群、機械職群，生活學以致用、舉一反三，全市技藝競賽榮獲土木建築學群第一名，獲得教育部112學年度全國技藝教育績優人員，積極參與校內競賽，繪畫、體育等領域競賽名列前茅。

獲獎包括183名國中技藝競賽脫穎而出學生，以及23名全國高級中等學校技藝競賽獲得金手獎學生，為嘉市爭取4金2銀2銅佳績，其中，嘉工林祐安同學（冷凍空調）、丁彥宇、賴聖展（機器手臂技術）及黃博文同學（化驗）等4名學生勇奪金牌，獲「金手獎」表揚。

林瑞彥說，市府培育青年人才，透過技藝教育和產業合作，培育學生實務能力，激發青年創業，增加就業機會。典禮主題「技法精深承至大，藝展巧妙繼樂業」，現場展出國高中職合作式技藝教育課程成果，包括海廢藝術品、數感五角星等，大業實中棒球隊表演「戰舞-迎藝樂」；東吳高職帶來「戰鼓-揚技威」演出。

嘉市副市長林瑞彥參觀技藝競賽學生技藝學習成果。圖／嘉市府提供
嘉市副市長林瑞彥參觀技藝競賽學生技藝學習成果。圖／嘉市府提供
嘉市副市長林瑞彥參觀技藝競賽學生技藝學習成果。圖／嘉市府提供
嘉市副市長林瑞彥參觀技藝競賽學生技藝學習成果。圖／嘉市府提供
大業實中獲獎學生林暐哲技藝競賽奪得電機與電子職群第4名，多元發展，擔任大業實中首屆學生會長，去年榮獲全國總統教育獎奮發向上獎，展現領導才能，是全校風雲領導人物。圖／嘉市府提供
大業實中獲獎學生林暐哲技藝競賽奪得電機與電子職群第4名，多元發展，擔任大業實中首屆學生會長，去年榮獲全國總統教育獎奮發向上獎，展現領導才能，是全校風雲領導人物。圖／嘉市府提供
嘉市副市長林瑞彥參觀技藝競賽學生技藝學習成果。圖／嘉市府提供
嘉市副市長林瑞彥參觀技藝競賽學生技藝學習成果。圖／嘉市府提供

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