第3度迎醫科生！永慶高中繁星錄取頂大創紀錄 58級分榜首上中醫學系

大學繁星放榜，嘉義縣立永慶高中第三度迎來醫科生，錄取頂大6人，3人同時錄取成大，創新高紀錄。學測榜首校排第1的涂詠程，如願錄取中國醫藥大學中醫學系。

學測58級分摘下榜首的涂詠程，3年保持校排1％優異成績。他說，選擇留在永慶讀書是重要正確決定，學校提供良好學習環境和豐富課外活動，培養許多其他能力力，如願錄取中國醫藥大學中醫學系甲組，未來將以熱情投入醫學，期待醫學路上莫忘初衷。

攻取頂大學生包括：吳凱驛、陳宜甄、曾景泰、施駿朋、李哲丞、龔亭安，分別錄取台大、成大、陽明交大和政大。其他如中央、中興、中正、台師大、彰師大、高師大等國立大學也都榜上有名。錄取率66%，共42人上榜，國立大學和醫大錄取率60%。

直升高中部學生吳凱驛錄取台灣大學生物機電工程學系、陳宜甄錄取成大建築學系、施駿朋錄取成大台灣文學系、龔亭安錄取政大資訊管理學系、侯馨茹錄取中央大學太空科學與工程學系、陳俊伊錄取中正大學電機工程學系，表現最亮眼。

校長郭春松說，學測前，已有6名學生透過大學特殊選才錄取優質大學，接下來還有4、5月大學個人申請，和7月大學分科考試，陸續錄取頂大及國內最優質的理想校系，ＡＩ科技特色班第1屆畢業生成績斐然，李哲丞、龔亭安、侯馨茹、陳俊伊等如願考取心中理想校系，朝科技發展努力。