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南市府慶祝燈會破千萬人次 美食券限量加碼送

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府慶祝燈會參觀人次破1千萬，今日起到3月7日，加碼送美食券。圖／南市府提供
台南市政府慶祝燈會參觀人次破1千萬，今日起到3月7日，加碼送美食券。圖／南市府提供

2024台灣燈會的安平、高鐵燈區參觀人次已破1千萬，兩大燈區除了設置精彩燈飾及表演活動，並規畫美食市集，深獲好評。為慶祝燈會破千萬人次，今起至3月7日，連續3日下午6點，南市政府將在安平燈區美食市集服務台加碼贈送美食券，每場次限量100張，讓民眾花燈看得享受，美食也吃得滿足。

市長黃偉哲表示，安平燈區以「台南400」為主題，沿著安平港邊及台南運河河岸，展出30座燈藝作品，致敬歷史悠久的台南古都，搭配多場次的活動及假日高空煙火與無人機表演，更豐富了燈會的內容；為了讓更多人能夠體驗台南的魅力，特別加碼3場限量贈送美食市集美食券，歡迎來賞燈遊客前往安平燈區美食市集服務台排隊領取。

南市府表示，安平及高鐵燈區美食市集共有200多個攤位，不但涵蓋了在地的招牌美食，如炒米粉、臭豆腐，還有各地的特色佳餚，如烤乳豬、烤干貝；燈會期間市府也經常不定期巡視稽查美食市集衛生安全、價格明確標示及價格合理性，讓遊客可以吃得放心，口袋也安心。

美食券面值50元，可馬上折抵，想帶朋友一同沉浸於絢爛花燈及垂涎美味的民眾，也可在3月10日前持美食券在安平及高鐵兩燈區使用，詳情請隨時關注市場處官網台南市市場巡禮臉書粉絲專頁

台南 台灣燈會 美食

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