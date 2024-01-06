台南一早空氣霧茫茫二處「紅色警示」 南市府出動洗街車掃街

台南受昨晚中部大量汙染物往南移動，且今早大氣擴散條件不佳，許多民眾一早發現戶外一片霧茫茫，安南及台南測站空氣品質更達「紅色警示」，南市府環保局也緊急啟動應變中心，派出洗街車「掃街」減汙，同時提醒民眾，這幾天外出務必配戴口罩，做好自我防護。

環保局指出，受濃霧及中部空氣汙染物南移影響，日上午安南、台南測站空氣品質達「紅色警示」，新營、善化測站則為「橘色提醒」等級，為減緩空汙對民眾的影響，市府也隨即展開空汙應變作業，7日空氣品質仍易達到「橘色提醒」，預計要到8日早上空品才會逐步改善。

環保局表示，今早已出動洗街車針對南134、文華路、德糖路等21個路段，執行193公里洗街作業，另也通知95處大型營建工地提高灑水頻率、60家大型固定汙染採行降載減排措施，並派員前往和順、保安、佳里等工業區及針對大型營建工地稽查。

另外，針對交通熱區執行路邊攔檢/攔查及車牌辨識，而工務局、區公所等也暫停使用吹葉機，農業局則提醒農民切勿露天燃燒，以免觸法。環保局也呼籲，民眾外出建議儘量使用大眾運輸工具或電動運具，一起為減緩空汙盡一份心力。