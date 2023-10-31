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睽違3年！西螺太平媽遶境復辦 9天8夜進香路線曝光

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林西螺福興宮太平媽祖「螺陽迎太平」遶境大會香睽違3年復辦，9天8夜徒步進香於11月4日晚上8點起駕，圖為往年盛況，人潮逾20萬人。圖／西螺福興宮提供
雲林西螺福興宮太平媽祖「螺陽迎太平」遶境大會香睽違3年復辦，9天8夜徒步進香於11月4日晚上8點起駕，圖為往年盛況，人潮逾20萬人。圖／西螺福興宮提供

雲林西螺福興宮「螺陽迎太平」遶境大會香睽違3年復辦，9天8夜徒步進香11月4日至12日舉行，顧及疫情剛過、百工百業經濟復甦，廟方表示，活動範圍以「東邊看到山」為主，預計停留雲林西螺、林內、莿桐、斗六及彰化溪州、田中、二水等友宮會香交誼，起駕宴昨晚在廟前廣場席開300桌，宣告系列活動揭幕，上萬人齊聚場面熱鬧。

西螺媽祖太平媽遶境路線每年沿經雲林、彰化縣14鄉鎮，範圍廣闊，加上與200多間廟宇會香，堪稱是雲林地區最具規模的年度盛會之一，近3年受疫情影響停辦，今年終獲媽祖允筊恢復舉辦。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，螺陽迎太平是早期耆老言傳的西螺街媽祖宮遶境，路線範圍東邊看到山、西邊看到海；據舊史記載，西螺媽祖自康熙五十六年（西元1717年）由湄洲來台，巡狩轄域西螺堡內53庄，即今日的西螺鎮、溪州鄉、莿桐鄉、林內鄉、崙背鄉、二崙鄉、虎尾鎮、斗六市等鄉鎮，是地方的信仰中心。

西螺街媽祖宮遶境盛事曾在1978年因環境因素停止辦理，直至2004年經請示媽祖，以「螺陽迎太平遶境大會香」為名按舊例於秋季恢復舉辦，2019年橫跨濁水溪，總程達500多公里，停駕逾200多間廟宇，連年創下逾20萬名信眾參與的紀錄。

廟方昨晚舉行起駕宴席開300多桌，來自彰化、南投、雲林地區的停駕、駐駕等上萬名友宮代表人員共襄盛舉，展現對傳統信仰的深切情感，雲林縣長張麗善、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤，及知名藝人于美人等皆是座上賓。

考量疫後百工百業初復甦，廟方為減緩各駕前志工團隊請假壓力，今年9天8夜遶境行程先以東邊看到山的聚落為主，將於11月4日晚上8點起駕，從豐沃的西螺地區沿濁水溪與清水溪流域前行。

應景螺陽迎太平遶境大會香，西螺太平媽祖文化祭同步在廟前登場，包括11月3日明華園總團演出起駕戲《皇上有喜》、11月12日明華園日字團演出回駕戲《天子翻江龍》、11月19日西螺媽祖太平媽祈福馬拉松、12月3日西螺媽祖太平媽祈福自行車挑戰賽，活動詳情可至西螺福興宮太平媽臉書粉絲專頁查詢。

雲林西螺福興宮太平媽祖「螺陽迎太平」遶境大會香睽違3年復辦，9天8夜徒步進香11月4日至12日舉行，今年路線以「東邊看到山」為主。圖／西螺福興宮提供
雲林西螺福興宮太平媽祖「螺陽迎太平」遶境大會香睽違3年復辦，9天8夜徒步進香11月4日至12日舉行，今年路線以「東邊看到山」為主。圖／西螺福興宮提供
雲林西螺福興宮太平媽祖「螺陽迎太平」遶境大會香睽違3年復辦，9天8夜徒步進香於11月4日晚上8點起駕，起駕宴昨晚在廟前廣場席開300桌，上萬人齊聚螺陽，場面熱鬧。圖／西螺福興宮提供
雲林西螺福興宮太平媽祖「螺陽迎太平」遶境大會香睽違3年復辦，9天8夜徒步進香於11月4日晚上8點起駕，起駕宴昨晚在廟前廣場席開300桌，上萬人齊聚螺陽，場面熱鬧。圖／西螺福興宮提供

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