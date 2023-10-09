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台南登革熱新增224例 已逼近1萬4千例

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市昨晚下了雨，影響防疫，今天持續加強孳清與巡查。圖／南市衛生局提供
台南市昨晚下了雨，影響防疫，今天持續加強孳清與巡查。圖／南市衛生局提供

台南市本土登革熱今天新增224例，累積1萬3781例，今天是連假第3天，市府防疫沒停歇，市長黃偉哲一早就到到永康區復國里，背著20公斤的噴槍，協助噴藥，以身作則當人民保母的榜樣。他強調，登革熱防疫沒有捷徑，惟有落實孳清再孳清。

今日224例分布狀況為東區46例，北區30例，安南區及中西區各28例，永康區27例，南區25例，歸仁區8例，安平區及仁德區各7例，關廟區6例，佳里區5例，安定區3例，鹽水區、新市區、新化區及善化區各1例，年齡介於1歲以下至91歲。

昨天晚上南市下了一場雨，雖然雨不大，但也讓孳清及噴藥成效受影響。今天一早黃偉哲就到永康區復國里視察強制孳清及戶外化學防治作業，並為現場辛苦的衛生局、環保局、區公所與警察局人員加油打氣，也背起20公斤的噴槍，協助執行水溝的清消。黃偉哲表示，人人都是登革熱防疫中不可或缺的一環，期盼在眾人的努力下，登革熱疫情能早日消退。

登革熱防治中心主任蘇世斌也籲請民眾趁著國慶連假期間，盡快落實家戶內外環境巡檢，清除積水容器，找出隱藏孳生源，避免積水孳生病媒蚊，危害自己和家人甚至鄰近居民的健康。也籲請各區民眾皆要提高警覺加強自身防蚊措施，盡量穿著淺色長袖長褲，並適時使用經政府機關核可之防蚊藥劑，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似登革熱症狀應立即就醫並主動告知旅遊史。

登革熱 黃偉哲 頭痛

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