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南市登革熱新增370例！累積1萬2514例 颱風後真正挑戰才開始

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
小犬颱風來襲，台南市清潔及防疫人員加強室內外病媒蚊孳生源清除。圖／南市衛生局提供
小犬颱風來襲，台南市清潔及防疫人員加強室內外病媒蚊孳生源清除。圖／南市衛生局提供

小犬颱風來襲，將帶來風雨，使台南登革熱防疫更為艱困，今天新增370例，累積1萬2514例。市長黃偉哲指示，防災和防疫皆很重要，因明日停班停課，也停止噴藥，提醒民眾應詳讀緊急噴藥、孳清貼單上的須知，風災過後將依貼單上的延後日期補噴及孳清。

今日370例分布狀況為永康區68例，東區及北區各59例，南區56例，安南區36例，中西區33例，安平區24例，仁德區11例，歸仁區9例，關廟區6例，新化區3例，善化區及佳里區各2例，將軍區及下營區各1例，年齡介於3歲至92歲。

黃偉哲表示，防災和防疫皆很重要，明日因應颱風停止上班、停止上課，登革熱戶內外化學防治作業也暫停，提醒民眾應詳讀緊急噴藥、孳清貼單上的須知，颱風過後將依貼單上的延後日期補噴、孳清。

黃偉哲也呼籲，風災來臨前民眾除做好防颱準備外，應做好防疫4步驟，包含疏通水溝，避免戶內外積水；容器減量，清除不必要的器物；倒掉積水並倒蓋容器，以及刷除容器內殘留的斑蚊蟲卵。

風災後，真正的挑戰才剛開始，請民眾把握雨後天氣放晴時，盡快巡視家戶內外將積水容器清除，以免孳生病媒蚊，影響自身和家人及鄰近居民健康。

登革熱防治中心主任蘇世斌也提醒，各區民眾皆要提高警覺加強自身防蚊措施，盡量穿著淺色長袖長褲，並適時使用經衛生福利部核可之防蚊藥劑，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似登革熱症狀應立即就醫並主動告知旅遊史；另籲請所有的醫療院所加強通報警覺，如發現民眾有不明原因發燒或上述疑似症狀，請進行登革熱NS1快篩輔助診斷，以利及早發現隱藏個案，避免疫情持續於社區中擴散。

登革熱 小犬颱風 黃偉哲

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