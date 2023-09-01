南市登革熱+162例再創單日新高 急製4000個產卵誘集桶

台南市截止今日下午3點經疾病管制署研判確診162例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為3220例，今日162例分布狀況為安南區51例，東區31例，永康區25例，南區22例，北區15例，中西區7例，歸仁區4例，關廟區3例，安平區、仁德區、新市區及安定區各1例，年齡介於1歲以下至93歲，156例是由診所或醫院通報確診，6例由防治中心擴大採檢發現。

因應安南區溪墘里、幸福里、安富里及海佃里登革熱疫情持續升溫狀況，專家建議可透過於家戶內陰暗處，如衛浴廁、廚房與客廳角落等，設置簡易產卵誘集桶方式，降低病媒蚊成蚊密度，以減少社區傳播風險。

台南市衛生局立即緊急採購相關材料，如黑色育苗軟盆、飲料胖胖杯、黏蟲紙、16目紗網及各式工具等，今明兩日由登革熱防治中心同仁帶領慈濟志工與社區志工們加緊趕工，共同DIY製作4000個簡易產卵誘集桶，預計發給上述里別的民眾放置於家戶內，誘殺病媒蚊成蚊。

防治中心主任蘇世斌表示，近期時有強降雨發生，雨後形成許多積水容器，可能增加病媒蚊孳生風險，民眾可透過多重防蚊措施，如穿著長袖衣褲、使用捕蚊燈、電蚊拍或是DIY製作簡易產卵誘集桶等方式，多管齊下降低家中病媒蚊密度，以避免被病媒蚊叮咬，保護自身及家人健康。

台南市衛生局網站有簡易產卵誘集桶DIY教學影片，參照影片步驟即可輕鬆完成，還可親子同樂共同DIY，不但可達成殺死家戶內病媒蚊的效果，還能寓教於樂，鼓勵孩童認識病媒蚊，讓登革熱防疫從小紮根。

另經疾病管制署分析，部分個案隱藏期較長可能原因，推測是因本市流行的是第一型登革病毒，症狀較不明顯，可能導致民眾輕忽致有延遲就醫情況，蘇世斌提醒請民眾務必提高警覺，如有發燒、頭痛、眼窩痛、肌肉關節痛或出疹等疑似症狀應儘速就醫，勿自行服用成藥，應盡速接受篩檢。