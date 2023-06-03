嘉義市國中新生登記開跑 贈送獨「嘉」限量特色桌曆

嘉義市112學年度全市國中新生報到，將在8日至10日開跑，另總量管制學校民生國中總量管制總錄取人數567人，昨、今天辦理新生登記，6日公告新生未錄取名單，屆時將協助未錄取新生開立轉介單至其他國中報到。

教育處長林立生說，市長黃敏惠長重視教育，齊力用心打造學校亮點，為鼓勵學生在地就學，吸引鄰近縣市學生來嘉就讀，今年特別為國中新生準備精美質感小禮—限量雙面特色桌曆，一面設計嘉市每月教育主題綱領，讓各校參考規畫相關教學活動；另一面展現嘉市立8所國中辦學特色及校園美景，讓家長及每位國中新鮮人能更認識各校的教育風格。