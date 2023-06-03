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嘉義市國中新生登記開跑 贈送獨「嘉」限量特色桌曆

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市112學年度全市國中新生報到，總量管制學校民生國中總量管制總錄取人數567人，昨、今天辦理新生登記。圖／嘉市府提供
嘉義市112學年度全市國中新生報到，總量管制學校民生國中總量管制總錄取人數567人，昨、今天辦理新生登記。圖／嘉市府提供

嘉義市112學年度全市國中新生報到，將在8日至10日開跑，另總量管制學校民生國中總量管制總錄取人數567人，昨、今天辦理新生登記，6日公告新生未錄取名單，屆時將協助未錄取新生開立轉介單至其他國中報到。

教育處長林立生說，市長黃敏惠長重視教育，齊力用心打造學校亮點，為鼓勵學生在地就學，吸引鄰近縣市學生來嘉就讀，今年特別為國中新生準備精美質感小禮—限量雙面特色桌曆，一面設計嘉市每月教育主題綱領，讓各校參考規畫相關教學活動；另一面展現嘉市立8所國中辦學特色及校園美景，讓家長及每位國中新鮮人能更認識各校的教育風格。

教育處提醒家長，國中新生登記報到採線上報到為主，實體報到為輔，家長在登記報到期程內都可以掃描通知單上的QRCode，或直接至「新生報到入口網」(網址：https://one.cy.edu.tw/new)，輸入新生身份證字號及家長手機號碼完成登記報到，並按照步驟填寫新生入學資料和問卷。112學年度新生線上報到入口網已放上操作影片網址 (https://reurl.cc/KArmDg)提供參考，鼓勵各位家長踴躍使用網路報到，減少到校等候時間。

嘉義市國中新生登記開跑，贈送獨「嘉」限量特色桌曆。圖／嘉市府提供
嘉義市國中新生登記開跑，贈送獨「嘉」限量特色桌曆。圖／嘉市府提供
嘉義市112學年度全市國中新生報到，總量管制學校民生國中總量管制總錄取人數567人，昨、今天辦理新生登記。圖／嘉市府提供
嘉義市112學年度全市國中新生報到，總量管制學校民生國中總量管制總錄取人數567人，昨、今天辦理新生登記。圖／嘉市府提供
嘉義市國中新生登記開跑，贈送獨「嘉」限量特色桌曆。圖／嘉市府提供
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