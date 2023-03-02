校園口罩令鬆綁 南市教局：尊重學校管理與個人意願

校園口罩令從3月6日起鬆綁，但健康中心、校車內仍要戴口罩，南市教育局今表示，考量教學需求，充分溝通並取得共識後，可在特殊性場域或授課需求時，自主決定採取佩戴口罩措施。

市長黃偉哲說，各級學校室內強制佩戴口罩的政策，隨著中央防疫規範調整為「自主佩戴口罩」，希望學校以「多溝通、重意願、不強迫」方式逐步推動，避免有師生衝突情形發生。

教育部宣布從3月6日起，各級學校、幼兒園、課後照顧中心及補習班，實施室內空間「自主佩戴口罩」措施，但學校健康中心、校車等專用、接駁等，仍比照醫療照護機構、公共運輸規定，應戴口罩。

教育局漲鄭新輝指出，隨著「自主佩戴口罩」政策3月6日上路，未來口罩佩戴除配合學校自主管理規範，也要尊重個人意願與身體健康狀況，對容貌焦慮、口罩霸凌等議題也要留意；各校在討論口罩佩戴時機時，除考量課程、場所或呼吸道感染狀況等因素外，也要加強親師生溝通、尊重學生意願，以勸導替代處罰，避免強迫或懲處未依全校決議佩戴口罩的學生。

面對枯水期，教育局也特別提醒，防疫不忘節水，提醒落實6個節水洗手小撇步：1.開小水沾濕手、2.關水龍頭、3.塗抹肥皂、4.雙手搓揉、5.開小水沖洗、6.關水龍頭，兼顧防疫也能珍惜水資源。