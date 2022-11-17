嘉縣大湖國小與社區青農推食農教育 帶領學童訪菇仔寮

為培養學生對於家鄉與環境的關懷，嘉義縣番路鄉大湖國小全力推動食農教育，今天與社區內的大鑫農場合作，讓學生了解居住地生態環境；校長李奕龍表示，校內學生家庭務農的比例約占三分之二，當食農課程跟家裡的農作物相關時，更能引起孩子興趣。

大湖國小教師們與積極與社區相關單位合作，今天帶領學童到大鑫農場，規畫參訪食農課程，由負責人魏嘉儀講解太空包殺菌過程及菇農獨家研發的「優質菌絲體」接種、栽培管理、採收等的過程。

過程中，指導學生如何製作太空包，動手操作種植木耳及參觀菇仔寮黑木耳生長狀況，讓學生們感受到早期人工手作栽培的勞累過程，最後參與的學生將太空包，帶回學校內的幸福農場內種植。

學生姚以真表示，製作太空包的過程十分有趣，也讓她了解到栽培農作物過程非常不容易，會更加珍惜食物；學生林欣錞分享，以前吃飯都會想挑食，但體會種植農作物的辛苦後，再來都會把飯菜吃得乾乾淨淨。

農場負責人魏嘉儀表示，社區結合學校的食農教育，不是要教孩子做一個農夫，而是給孩子多一個選擇，日後孩子想返鄉，就多了一些和社區相處的元素，有機會當新一代的青農。

大湖社區發展協會總幹事姚偉文表示，近年大湖人口下降，孩子若能認識在地、對當地產生情感，才能扎根在地，也才有機會回來生活和工作，並將自己的家鄉介紹給別人。