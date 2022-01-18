嘉市國中小圖書館開放借書過寒假 這校1人可借15本
寒假恐疫情持續，嘉市府教育處即日起開放各國中、小教師，引導學生從圖書館，預借自己喜歡5本書，南興國中更開放額度到15本、借閱期限30天，民族國小也讓學童一次最多借到10本，學童開心搬書，教育處指出，疫情許可，各校寒假也將以「與美叮式借書」開圖書館，閱讀學習不設限。
南興國中校長柯博議說，原本每人借書證單次最多借10本，且寒、暑假要歸還全部借書，放假也不能借；去年因三級警戒在家線上教學，疫情逐漸緩和，要求學童暑假回來借書，這次寒假，同樣希望多借書。
柯博議指出，圖書館規畫寒假打開權限到每人15本，借閱期限30天，在本周四下午4點起，加碼開放借書；近日學生借閱踴躍，希望「寒假放三周不無聊！」
民族國小校長陳文瑜說，為防疫情影響，學童上周先搬教科書回家，這周定調要推閱讀，以往圖書館1人最多借3本，希望寒假多看書，增加額度到10本，昨開始學生陸續來借書，一次拿不少本，校方決定21日至26日，每天上午都會開放圖書館。
市府教育處希望，國中、小圖書館寒假能提供借閱，以「與美叮（感應的嗶聲）式」，透過書籍放書架上，推出來到走廊或校門口，在開放的公共空間，學童自行操作嘉e卡借還書，簡單方便又兼顧防疫。
教育處本月中旬要求國中、小學生，將下學期課本、習作帶回，以防可能突如其來的停課，教育處表示，在「嘉義市遠距教學與自主學習網站」，會持續有各校及輔導團製作的線上學習影片，透過線上學習。
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