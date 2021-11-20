台南南光高中74周年校慶 畢業50年校友回母校捐50萬

台南市私立南光高中今天歡度74周年校慶，今年因應疫情，不對外開放，以直播方式呈現，南光的聖火車隊穿梭在新營市區，由副校長王欽哲帶領主任及老師們加入聖火隊行列，熱情的邀請鄉親民眾點擊學校網站觀賞校慶活動，而60級的資深校友也派代表回校捐資50萬元給校務發展基金，紀念從南光畢業50年。

南光高中表示，雖因疫情沒有開放，但各項豐富精彩的校慶系列活動依然熱鬧展開，校園裡充滿熱情與活力，「學生創意進場」，以逗趣、歡愉表演方式，結合音樂、舞蹈與話劇等創意演出，「啦啦隊表演」也展現南光的學子活力四射。

校慶活動還有管樂隊、儀隊表演、太鼓隊表演、啦啦隊表演、班級創意進場、資深優良教師表揚、藝文作品展、社團成果展(太鼓社、熱音社、韓文社、街舞社、吉他社)等內容豐富多元。還有「大手牽小手」，由該校英文菁英班志工與4位來自印尼的大專院校外籍生，薪火相傳，校園文化交流體驗。

今天令人感動的是雖疫情緩和，但境外入台防疫規定仍然諸多限制，60級的資深校友們依然秉持對母校的支持與關懷，邀集旅外及在台的同學們，推派8位校友從台灣各地回到母校，捐資50萬元給母校作為校務基金用，以紀念南光畢業50年。