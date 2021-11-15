台南校廚團拿金獎 堅持煮出冠軍美味的態度備午餐

台南市新南國小昨參加灃食公益飲食文化教育基金會主辦的「灃食SUPER校廚大賽」，營養師楊翬玲與廚師何翠婉聯手發揮精湛廚藝與美味創意，奪得指定菜色及創意蔬食餐兩項競賽金獎，並拿下「灃食美味獎，」抱得10萬元獎金及5萬元等值獎品。

教育局表示，重視校園食安是市長黃偉哲上任後的首要教育政策，力行推動中央廚房聯合供餐，減輕學校行政負擔及提升午餐品質，台南市自辦午餐比例高達9成以上，居6都之冠，更是全國中央廚房推動示範縣市。

教育局長鄭新輝表示，新南國小在此次精銳盡出的美食大賽中，善用在地與當季食材巧妙變化，展現無比創意，不只讓孩子吃到蔬食原味及營養，也期盼讓常出現在廚餘的蔬菜大翻身。

鄭新輝說，南市於2019年舉辦第1屆學校午餐廚藝競賽活動，增進全市校廚及營養師激發烹飪技巧及創意發想的機會，也透過交流觀摩的方式精進廚藝，預計明年初登場的第3屆廚藝競賽主題，也呼應環保議題推出競賽主題「校園樂活蔬食餐」，期許讓每位小朋友都能愛上美味蔬食。

楊翬玲分享她的午餐理念，認為午餐不單單只是吃下食物而已，更是視覺上的美好饗宴，期待能使蔬菜大翻身，改變孩子的飲食習慣，讓蔬食成為孩子每天的一大享受。何翠琬感謝學校及營養師對所有午餐工作夥伴的肯定和支持，讓她有機會在全國大賽展現廚藝，將台南優質在地食材烹煮成美味菜餚，並獲得評審肯定，「未來會持續用堅持煮出冠軍美味的態度為學生準備營養午餐」。