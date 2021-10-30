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台南梅嶺「獵鷹尖」傳遊客摔傷 熱門景點上山要注意

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南梅嶺「獵鷹尖」景色優美，吸引遊客造訪。圖／陳居峰提供
台南梅嶺「獵鷹尖」景色優美，吸引遊客造訪。圖／陳居峰提供

台南市知名楠西梅嶺風景區「獵鷹尖」、「一線天」景點，疫情趨緩後吸引遊客上山健行，今天接近中午時傳出有高雄登山客疑似摔倒扭傷，由茶農用小貨車接到安全處所後，楠西消防分隊以新配發的勘災用四輪傳動車抵達山區將傷者接下山，再由南化消防分隊救護車送到麻豆新樓醫院醫治。

台南市消防局今天上午11點許接獲報案，來自高雄61歲呂姓男子在梅嶺獵鷹尖登山時，不慎摔倒扭傷，無法自行下山，南化、玉井及楠西等消防分隊均前往協助，後來確認地點由楠西消防分隊直接開車抵達山區接，消防隊提醒遊客上山要特別注意安全，要穿不滑的登山鞋，也要備妥飲用水及備用乾糧，並評估自己的體力量力而為，建議在登山口先下載消防署登山App在發生意外狀況時GPS定位可快速找到人。

梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文指出，梅嶺為阿里山的支脈，一線天步道就在獵鷹尖裡，當地海拔不到一千公尺，但遠眺視野好，疫情趨緩及秋天涼爽，遊客開始湧現。今天近中午傳出有遊客摔倒後扭傷，義消帶路指引消防人員上山，當地賴姓茶農已用小貨車將該名遊客接到工寮安全處所待援。

許鴻文說，一線天步道、獵鷹尖稍有挑戰性，但相關設施都很安全，遊客除了是本身疾病問題像心臟病發，多是走路不慎扭傷或摔傷，有很多是因為結伴登山時會邊走邊聊天，一時恍神疏忽未注意路面有坑洞或是踩空重心不穩，就摔傷或扭傷後，無法自行下山，就會用四輪傳動的小貨車協助。

當地居民指出，遊客開車通常都會停在伍龍步道或梅峰古道，再出發上山，到獵鷹尖來回要5個鐘頭左右，建議要上午就出發，用輕鬆的心情沿途欣賞高山、雲海的美景，但要掌握好時間，天黑前就要下來，避免危險。

疫情趨緩後，台南近郊梅嶺「獵鷹尖」吸引遊客造訪。圖／陳居峰提供
疫情趨緩後，台南近郊梅嶺「獵鷹尖」吸引遊客造訪。圖／陳居峰提供
台南梅嶺「一線天」步道。圖／陳居峰提供
台南梅嶺「一線天」步道。圖／陳居峰提供

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