月薪2萬4無面試 南市公部門暑假工讀今截止報名
台南市政府勞工局推出「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，今（31）日截止報名（(以郵戳為憑)，共提供80個職缺，月薪2萬4千元，提供青年學生7至8月暑期工讀。因疫情嚴峻，取消面試，將採書面審查甄選，籲請學子把握最後報名機會。
勞工局指出，為讓更多青年學生能進入公部門職場體驗，102年(含)起已獲本計畫進用的青年學子，今年不得再次報名參加，提醒報名者，須留意報名時只能擇一職缺（應徵代碼）報名，重複報名將會被取消資格。
報名表需確實黏貼身分證正反面影本及學生證正反面影本【學生證應蓋有109學年度下學期註冊章，若未蓋註冊章或無法辨識者應檢附在學證明文件（經學校蓋章且註明「年級」）以資證明】。
本次暑期工讀計有市府勞工、工務、水利、民政、衛生局、原住民、客家事務委員會、南瀛科學教育館、山上、中西區、仁德、北區、安平、後壁、新營區公所、學甲、七股、西港、鹽水區圖書館，共19機關單釋出80個工讀名額，
勞工局說，凡設籍在本市並就讀國內的大專院校及研究所在學學生即可報名，受理報名至31日截止(以郵戳為憑)，本次甄選作業因應疫情取消現場面試，採書面審查甄選，欲報名者請至勞工局職訓就服中心官網(https://job.tainan.gov.tw/)下載報名表(連同自傳及切結書等)，填妥後以掛號郵遞，寄送至台南市政府勞工局職訓就服中心收（地址：台南市新營區民治路36號世紀大樓10樓）。洽詢電話(06)6330820。
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