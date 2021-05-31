月薪2萬4無面試 南市公部門暑假工讀今截止報名

台南市政府勞工局推出「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，今（31）日截止報名（(以郵戳為憑)，共提供80個職缺，月薪2萬4千元，提供青年學生7至8月暑期工讀。因疫情嚴峻，取消面試，將採書面審查甄選，籲請學子把握最後報名機會。

勞工局指出，為讓更多青年學生能進入公部門職場體驗，102年(含)起已獲本計畫進用的青年學子，今年不得再次報名參加，提醒報名者，須留意報名時只能擇一職缺（應徵代碼）報名，重複報名將會被取消資格。

報名表需確實黏貼身分證正反面影本及學生證正反面影本【學生證應蓋有109學年度下學期註冊章，若未蓋註冊章或無法辨識者應檢附在學證明文件（經學校蓋章且註明「年級」）以資證明】。

本次暑期工讀計有市府勞工、工務、水利、民政、衛生局、原住民、客家事務委員會、南瀛科學教育館、山上、中西區、仁德、北區、安平、後壁、新營區公所、學甲、七股、西港、鹽水區圖書館，共19機關單釋出80個工讀名額，