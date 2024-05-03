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玉山園區台灣黑熊重要棲地 族群有增長擴散趨勢

中央社／ 南投縣3日電

玉山園區至少辨識出139隻台灣黑熊個體，今年截至4月中已11筆黑熊通報，族群有增長、擴散趨勢，其中東部較明顯，玉管處在花蓮辦理黑熊救傷教育訓練，以健全救傷機制。

內政部國家公園署玉山國家公園管理處今天透過新聞稿表示，台灣黑熊族群現況全島可能僅有200隻至600隻，玉山園區是黑熊核心族群、重要棲地之一，園區黑熊族群近年有增長並向鄰近地區擴散趨勢，其中以東部園區較為明顯，降低鄰近黑熊族群滅絕風險。

玉山國家公園管理處指出，民眾近年在玉山園區通報台灣黑熊次數有逐年增加趨勢，今年截至4月中已有11筆，除相關痕跡，不乏近距離目擊紀錄，其中發現地點以東部園區瓦拉米步道最多，占8筆。

玉管處表示，有鑑於黑熊活動範圍廣大，且常移動至玉山園區外，人、熊共存及潛在衝突可能逐漸浮現，因此建立跨機關團體夥伴關係、提升自身及周邊夥伴監測與應變能力才能健全保育網絡，因此，昨天委託台灣野灣野生動物保育協會在花蓮縣卓溪鄉南安遊客中心辦理台灣黑熊救傷教育訓練。

玉管處表示，訓練課程由野灣協會獸醫團隊、農業部林業及自然保育署花蓮分署等專業團隊，分享黑熊救傷流程與經驗、檢體採樣注意事項、公部門救傷過程角色、野放後追蹤與衝突防範等內容，並在玉山園區黑熊出沒熱點瓦拉米步道實地演練黑熊痕跡辨識、救援等。

玉管處提醒遊客，上山帶熊鈴、哨子製造聲響並結伴同行；食物妥善放置，勿使味道溢散吸引黑熊，垃圾、廚餘帶下山；看到黑熊保持冷靜，安靜儘速離開；山區開車放慢速度並留意路況，避免野生動物路殺；發現黑熊或相關痕跡請通知玉管處049-2773121。

台灣黑熊 玉山國家公園 花蓮

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