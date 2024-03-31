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彰化學校午餐禁辣椒咖哩到4月7日 再滾動修正

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣衛生局上周也完成查核21家粿仔條製造業及餐飲業者，並持續督促業者加強自主衛生管理。圖／彰化縣衛生局提供
彰化縣衛生局上周也完成查核21家粿仔條製造業及餐飲業者，並持續督促業者加強自主衛生管理。圖／彰化縣衛生局提供

食安連連出包，日前因含有致癌蘇丹紅的中國大陸辣椒粉流入各縣市，彰化縣學校營養午餐暫緩使用辣椒粉、咖哩粉等調味料到4月7日；而近日北市寶林茶室的食品中毒案又引發恐慌，彰化縣衛生局上周也查核21家粿仔條製造業及餐飲業者，並持續督促業者加強自主衛生管理。

彰化縣府教育處3月6日宣布學校午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等調味料，今再宣布配合教育部來文將暫緩使用到4月7日，並會滾動式修正。

由於近日又有台北市寶林茶室的食品中毒造成二死案件，雖被懷疑的粄條檢驗米酵菌酸為陰性，但也讓民眾對食品的恐慌感揮之不去。

彰化縣衛生局、教育處、農業處等單位也辦理午餐聯合稽查，請學校加強校園午餐食材驗收，注意食材品質，避免誤用不良食材，確保午餐食材品質。

彰化縣衛生局並啟動粿仔條製造業及餐飲業加強查核輔導專案，上周共完成查核21家，稽查重點包括原料來源、驗收及倉儲管理、作業場所環境及製程流程衛生，以及作業期間高風險產品的管控。

衛生局表示，粄條成份大多是進口澱粉，依農業部農糧署發布訊息，會產生「米酵菌酸毒素的唐菖蒲伯克氏菌，只有「椰毒亞型」的病原型，台灣環境中原有的唐菖蒲伯克氏菌並不會分泌「米酵菌酸」。倘受污染加工品由國外進口後，於後續製造加工到烹煮供餐階段，因不良的衛生環境、加工生產流程及貯存條件(長時間處於室溫22到30°C)，加上受污染產品處於水分充足、中性至微鹼性(pH 6.5-pH 8.0)的環境、低鹽量(2%以下)、富含油酸成分等有利於椰毒菌生長條件下，就會使該菌有機會在食品上產毒，導致中毒事件發生，衛生局已啟動輔導查核專案，督促業者務必加強自主衛生管理。

衛生局也提供民眾預防米酵菌酸中毒7大原則，包括選購低風險食材，開封後產品要快食用或冷藏；注意食物調理衛生，食材洗淨後再使用；高風險產品要低溫貯運；調整食物組成，如加醋調理；保持環境衛生清潔，避免生熟食交叉污染；避免自製發酵品；勿食用過期食品。

粄條成份大多是進口澱粉，彰化縣衛生局也啟動粿仔條製造業及餐飲業加強查核輔導專案。圖／彰化縣衛生局提供
粄條成份大多是進口澱粉，彰化縣衛生局也啟動粿仔條製造業及餐飲業加強查核輔導專案。圖／彰化縣衛生局提供
粄條成份大多是進口澱粉，彰化縣衛生局也啟動粿仔條製造業及餐飲業加強查核輔導專案。圖／彰化縣衛生局提供
粄條成份大多是進口澱粉，彰化縣衛生局也啟動粿仔條製造業及餐飲業加強查核輔導專案。圖／彰化縣衛生局提供

衛生局 食材

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