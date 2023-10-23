高中生看大學設計數位展憂被AI取代 立志培養多元能力

從ChatGPT到AI，掀起世界廣泛討論人類哪一種工作不會被取代，彰化縣立二林高中邀請大葉大學多媒體數位內容學位學程、空間設計學系舉辦聯展，同時激發二林高中學生的靈感和危機感，都表示將培養多元能力，避免被人工智慧取代。

大葉大學「動漫Ｘ空間／藝起來」聯合展覽，今起到11月9日在二林高中尊師樓1樓展出模型、動畫、漫畫、遊戲、室內設計、建築設計等多元類型的師生創作成果，除了二林高中學生就近參觀，也歡迎外校接洽二林高中安排參觀時段

聯合展覽今天開幕，二林高中校長黃洲海說，邀請大葉大學舉辦尊師樓改建後的第一場展覽，期待透過豐富創作啟發二林高中學子的創意力與想像力，並幫助學生認識不同學系特色作為升學參考依據。

大葉大學設計暨藝術學院副院長廖秀玲問二林高中學生，有沒有想過人類有什麼工作不會被AI取代？自己會不會被取代？如何不被取代？學生鴉雀無聲。廖秀玲接著說，想要不被AI取代「就要提升創造力」，多媒體學程結合藝術創作與數位媒體應用能力，空設系是全國大學第一個打造虛擬空間的，兩個系的作品都需要人類動腦筋設計，有獨創性，希望引導學生發掘創造力與跨域力，面對未來多變的職場挑戰。