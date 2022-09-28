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慶教師節有梗 嘉義市有大聲公告白、老師收藏品來猜謎

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市大業國中慶祝教師節，推出「大業瘋神榜，未成年告白」活動。圖／大業國中提供
嘉義市大業國中慶祝教師節，推出「大業瘋神榜，未成年告白」活動。圖／大業國中提供

嘉義市多間學校創意慶祝教師節，大業國中製作「謝師彈珠台」，用彈珠取得和給老師愛的抱抱等任務，另還用大聲公，學生喊出感謝；育人國小將學生寫的謝卡，組成海報，家長會準備奉茶、肩頸按摩；文雅國小策畫讓老師展示收藏品，讓學生猜是誰的，學生直呼「認識老師的另外一面」。

大業國中科學社指導老師黃燕麗帶學生趕工3天，手做謝師彈珠台，今下課時拿彈珠放入彈珠，取得任務闖關，包括「對老師說一句肉麻的感謝語」、「給老師一個愛的抱抱」、「跟老師敬禮」等，學生李語柔說，一群人跟老師敬禮，很有趣，學生王凱文說，感受到不能將老師對他們的照顧視為理所當然。

大業也結合綜合領域課，仿綜藝節目推出「大業瘋神榜，未成年告白」活動，在三樓教室走廊用大聲公，向1樓的老師大聲致謝，共25名學生報名，有學生組團告白、更有老師感動流淚；家長會長黃俊文也送上謝師禮，致謝教師為轉型實驗中學，積極研發課程。

育人國小今天有班級在下課前夕，突然學生喊起立、敬禮，自備麥克風唱「聽我說謝謝你」，而校方也將各班每名學生寫的謝師卡，組合成一幅幅海報，學生們並市長黃敏惠要送給老師的敬師卡，搭配玫瑰花，親送給老師。

育人也在午餐飯盒寫下簡單的「謝謝老師」4字，讓老師翻開鐵蓋又是另個驚喜，另，家長會為老師準備的奉茶、並結合再耕園西羅亞按摩坊，視障按摩師入校服務；校方說，讓老師們在這一刻能稍作休息，靜靜感受身為老師的美好。

文雅國小上午辦敬師活動，300多名學生一起向老師行致敬禮，再請老師坐上貴賓座椅，像明星般來師生大合照，家長會特別送上敬師禮物及珍奶，校方還別出心裁策畫「至聖鮮師典藏世紀特展」，邀近20名老師拿出收藏品，讓學生來猜測。

文雅教師的典藏，從布偶、整套動漫書籍、跑鞋、精緻玩具、書法、樂器、專業拍攝器材至潛水用具，非常多樣；五年級生吳哈妮、張爰爰說，透過這個活動更了解老師、可以認識老師教課的另外一面。校方表示，教師們拿出休閒或者斜槓專長，甚至是療癒小物，讓孩子猜一猜平常不曾看過老師的一面，藉此拉進師生距離，頓時有了共同的話題，也讓學生知道培養正向興趣很重要。

嘉義市文雅國小慶祝教師節，學生一起向老師行致敬禮，並合影。圖／文雅國小提供
嘉義市文雅國小慶祝教師節，學生一起向老師行致敬禮，並合影。圖／文雅國小提供
嘉義市文雅國小慶祝教師節，辦「至聖鮮師典藏世紀特展」，由老師提供自己的收藏品，讓學生猜是誰所有。圖／文雅國小提供
嘉義市文雅國小慶祝教師節，辦「至聖鮮師典藏世紀特展」，由老師提供自己的收藏品，讓學生猜是誰所有。圖／文雅國小提供
嘉義市育人國小慶祝教師節，學生致贈卡片及花給老師。圖／育人國小提供
嘉義市育人國小慶祝教師節，學生致贈卡片及花給老師。圖／育人國小提供
嘉義市育人國小慶祝教師節，有班級學生獻唱「聽我說謝謝你」，讓老師驚喜。圖／育人國小提供
嘉義市育人國小慶祝教師節，有班級學生獻唱「聽我說謝謝你」，讓老師驚喜。圖／育人國小提供
嘉義市育人國小慶祝教師節，在午餐飯盒寫下謝謝老師字樣。圖／育人國小提供
嘉義市育人國小慶祝教師節，在午餐飯盒寫下謝謝老師字樣。圖／育人國小提供
嘉義市大業國中慶祝教師節，手做彈珠台，讓學生取得謝師的任務，來表達對老師感謝。圖／大業國中提供
嘉義市大業國中慶祝教師節，手做彈珠台，讓學生取得謝師的任務，來表達對老師感謝。圖／大業國中提供
嘉義市大業國中慶祝教師節，推出「大業瘋神榜，未成年告白」活動。圖／大業國中提供
嘉義市大業國中慶祝教師節，推出「大業瘋神榜，未成年告白」活動。圖／大業國中提供

告白 教師節

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